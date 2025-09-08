복잡했던 상속 손쉽게… ‘유언대용신탁’ 하나면 걱정 끝 [마이머니]

유언대용신탁에 대한 관심이 노년층을 넘어 중장년층에게로 확대되고 있다. 복잡한 과정이 필요한 유언에 비해 금융사를 통한 계약만으로 재산 관리 및 상속방식을 자유롭게 설계할 수 있다는 인식이 퍼지면서다. 여기에 부동산을 포함한 자산가치 상승으로 상속 재산이 증가하는 데다 가입 문턱도 낮아지면서 대중화되고 있다는 분석이 나온다. 2020년 1조원이 되지 않던 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협은행)의 유언대용신탁 잔액은 지난 8월 기준 3조9000억원으로 성장해 4조원을 목전에 두고 있다.

◆노후자산관리 위해 유언장 대신 신탁 선택



7일 금융권에 따르면 5대 은행의 유언대용신탁 잔액은 지난 8월 기준 3조9000억원으로 집계됐다. 지난해 말과 비교해 약 4000억원 증가하며 지난해 연간 증가분에 육박했다.



이 같은 증가 추세가 이어진다면 올해 안에 유언대용신탁 잔액은 4조원을 돌파할 것으로 예상한다. 잔액뿐 아니라 이용 건수도 늘어나는 추세다. 유언대용신탁은 도입 초기였던 2012년 1만8000건에 불과했으나 지난해 9월에는 25만5000건까지 증가했고, 현재는 30만건에 육박할 것으로 추정된다.

유언대용신탁은 고객(위탁자)이 금융사(수탁자)와 계약을 맺고 재산을 맡긴 후 배우자, 자녀, 손자 등에게 배분하는 금융서비스다. 고객은 생전에 금융사를 통해 재산을 운용하다가 사후에 가족에게 재산을 지급할 수 있다. 현금, 증권, 채권, 부동산 등 자산이 신탁 대상이다.



유언대용신탁의 가장 큰 장점은 재산 관리 및 상속방식을 자유롭게 설계할 수 있다는 것이다. 아들은 빼고 손자에게만 재산을 물려주는 등의 방식으로 상속자를 선택적으로 지정할 수 있다. 딸이 미성년일 때는 연금 형식으로 매달 100만원씩 준 뒤 성인이 되면 잔액을 지급하는 등 구체적인 지급방식도 정할 수 있다. 자녀가 부양 의무를 다해야 재산을 상속한다는 조건을 달 수도 있다.



유언대용신탁을 통하면 상속받는 시점을 위탁자가 미리 정해 두는 것도 가능하다. 자녀가 충분히 자산을 관리할 시점까지 수탁자인 금융사가 잘 보관해 뒀다가 추후에 재산을 이전해주는 식이다.

유언대용신탁은 위탁자가 살아 있을 때도 유용하다. 사고나 질병 등으로 인지 능력이 떨어져 의사소통이 어려워졌을 때 재산 일부를 처분해 요양비나 병원비를 매달 내도록 미리 계획할 수 있다. 1인 가구는 사망 후 장례와 봉안 등의 준비까지 해놓는 게 가능하다는 점에서 활용도가 더 높다는 평가가 나온다.



유언은 앞서 정해 둔 내용을 변경하려면 기존 유언이 철회된 것으로 보기 때문에 새로운 유언공증 등 복잡한 절차를 밟아야 한다. 법에서 정한 여러 조건을 달성하지 않으면 자칫 무효가 될 위험도 존재한다. 반면 유언대용신탁은 위탁자와 수탁자의 합의를 통해 신탁계약서 내용의 일부를 수정, 변경할 수 있다.



◆낮아진 문턱… 대중화되는 유언대용신탁



최근 자산가치 상승으로 인한 상속 재산 증가와 가족 간 상속 관련 법적 분쟁 건수 증가의 영향으로 유언대용신탁 시장은 확장하고 있다.



상속 관련 법적 분쟁 건수는 지난해 2776건으로 2021년(2379건)에 비해 400건 가까이 증가하는 등 매년 늘어나는 추세다. 과거에는 장남에게 유산이 몰려도 용인하는 분위기였다면, 이제는 자신의 몫을 충분히 찾겠다는 인식이 늘어나서면서다.



상속재산도 꾸준히 증가했다. 국세청에 따르면 지난해 국내 상속재산은 44조5169억원으로 2020년(21조4779억원)의 두 배 이상으로 증가했다. 상속세 납부가 확정된 인원은 2만1193명으로 사상 최대다.



여기에 유언대용신탁의 가입 문턱이 낮아지면서 고액 자산가뿐 아니라 중산층으로도 유언대용신탁 계약은 확장하고 있는 추세다.



신한은행이 지난 4월 출시한 간편형 상품은 최소 가입금액 기준을 없애고 수수료도 대폭 낮췄다. 지난달 초에는 유언대용신탁 금전기본계약 상품을 내놨는데 역시 최저 금액 제한이 없다. 신한은행은 영업지점 창구에서 정기예금에 드는 고객에게 관리 수수료가 없는 유언대용신탁에 가입할 수 있는 우대 혜택을 제공하고 있다. 사후 자산 분배 집행 수수료만 받겠다는 얘기다. 특히 2022년 8월엔 유언대용신탁의 위탁재산 제한을 아예 없앴다.



국민은행은 가입금액을 1000만원으로 낮춘 간편형 상품을 지난 6월 선보였다. 10억원이었던 최소 가입 금액이 크게 낮아지면서 신탁계약자가 몰려 잔액이 수백억원 늘어났다. 우리은행도 최저 금액을 1000만원으로 낮춘 상품을 이달 중에 출시한다. 이전까지는 위탁재산 10억원 이상인 고객에게만 이 상품에 가입할 자격을 줬다.



농협은행은 금전형 상품의 경우 500만원부터 가입할 수 있고, 종합형은 최소 가입금액을 3억원에서 5000만원으로 낮췄다.



하나은행은 단순히 사후 자산 분배에만 국한하지 않고, 고객 생애 전반에 걸쳐 신탁 서비스를 제공하고 있다. 치매 발병 전에 미리 유언대용신탁을 통해 재산 관리 방식을 계약해두고, 발병 이후에는 법원 절차와 연계해 성년후견지원신탁을 진행할 수 있다.



전담 조직도 속속 갖추고 있다. 하나은행은 유언대용신탁 전문가로 구성된 ‘시니어마스터’ 조직을 신설해 관련 업무를 전담하고 있으며, 우리은행은 ‘가족신탁팀’에서 유언대용신탁을 비롯한 각종 신탁 관련 법률 및 세무상담을 지원하고 있다. 국민은행은 시니어 전담 컨설팅센터 ‘KB골든라이프센터’를 운영 중이며, 신한은행은 ‘쏠메이트라운지’를 출범시킬 예정이다.



금융업계의 한 관계자는 “부양가족이 없는 1인 가구가 증가하면서 치매 등에 대비해 은퇴 이후 자산 설계에 나서려는 중장년층도 늘어나고 있다”며 “향후 금융권의 유언대용신탁 상품에 대한 인기가 증가해 유언대용신탁이 대중화할 것”이라고 내다봤다.

김건호 기자 scoop3126@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]