[부동산 단신] LH, 의정부우정 A-1블록 538가구 공급 외

LH, 의정부우정 A-1블록 538가구 공급

한국토지주택공사(LH)는 경기 의정부우정 공공주택지구 A-1 블록(투시도) 538가구 공급을 진행한다고 밝혔다. 2021년 10월 사전청약을 시행한 단지로, 실수요자 선호도가 높은 전용면적 59㎡ 위주로 구성됐다. 사전청약 300가구를 제외한 238가구가 특별공급과 일반공급 대상이다. LH는 “분양가 상한제가 적용돼 시세 대비 합리적인 수준인 가구당 약 3억8000만원(3.3㎡당 평균 1519만원) 수준”이라고 설명했다. 전매 제한은 있으나 실거주 의무는 없다.

롯데건설 ‘건물 일체형 태양광 발전’ 추진



롯데건설은 차세대 ‘건물 일체형 태양광 발전시스템’(BIPV) 개발을 추진한다고 밝혔다. 롯데건설은 현대제철·한화솔루션·삼화페인트·엡스코어·고려대와 차세대 유리-철판 접합 방식(Glass to Steel·GtoS)의 BIPV 공동 기술 개발에 관한 업무협약(사진)을 체결했다. 협약은 제로에너지 건축물 의무화에 선제적으로 대응하기 위한 것으로, GtoS BIPV의 성능 향상과 건축물 적용 가속화를 목표로 한다. 롯데건설은 “탄소중립 실현에도 기여하는 중요한 계기가 될 것”이라고 전했다.

DL건설 신임 대표이사에 여성찬씨 선임



DL건설은 지난 5일 이사회를 열고 여성찬(사진) 대표이사를 선임했다고 밝혔다. 1996년 대림산업(현 DL이앤씨)에 입사한 여 신임 대표는 다수 현장을 거친 후 2021년 DL이앤씨 주택사업본부 임원으로 선임되며 주택사업을 이끌어왔다. 사내에선 현장 안전 및 품질 관리 전문가로 꼽힌다. 서울 성동구 아크로서울포레스트 등 주요 현장 소장을 역임했다. DL건설은 현장 경험과 역량이 검증된 리더를 전면에 배치해 건설업의 위기를 극복하고 내실을 다진다는 방침이다.

