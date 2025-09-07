'싸왓디!' 서울에서 열리는 타이 페스티벌 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

7일 서울 중구 청계광장에서 '싸왓디 서울 타이 페스티벌: 디스커버 타일랜드'가 열린 가운데 태국 전통 무용 차투라파키 무대가 열리고 있다.

7일 서울 중구 청계광장에서 '싸왓디 서울 타이 페스티벌: 디스커버 타일랜드'가 열린 가운데 태국 전통 무용수들이 기념촬영을 하고 있다.

7일 서울 중구 청계광장에서 '싸왓디 서울 타이 페스티벌: 디스커버 타일랜드'가 열린 가운데 시민들이 전통 물품 판매 부스를 찾고 있다.

7일 서울 중구 청계광장에서 '싸왓디 서울 타이 페스티벌: 디스커버 타일랜드'가 열린 가운데 시민들이 태국 전통 과자를 맛보고 있다.

7일 서울 중구 청계광장에서 '싸왓디 서울 타이 페스티벌: 디스커버 타일랜드'가 열리고 있다. 주한태국대사관 주최 및 태국정부관광청, 주한태국대사관 상무관실, 주한태국대사관 노무관실 등 팀 타일랜드로 열린 이번 행사는 'Discover Thailand: 한국에서 만나는 태국, 태국을 만나다'를 주제로 열렸다. 태국 문화 축제 '싸왓디 서울 타이 페스티벌'은 2015년에 처음 시작되어 코로나 기간동안 중단되었다가 한-태 수교 65주년인 올 해 재개되었다.

최상수 기자 kilroy@segye.com

