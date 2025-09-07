다음은 보스턴, 시카고?…트럼프 ‘이민자 추방’ 공약 실행 압박 본격화

도널드 트럼프 행정부의 강도높은 ‘이민자 추방 위협’이 미국 전역에서 동시다발적으로 확산되고 있다. 조지아주에서 한국인 수백명이 무더기로 체포된 지 하루 만에 미 정부는 보스턴 등 민주당 성향 도시를 중심으로 대규모 이민 단속에 돌입했다. 전과가 없는 이민자까지 단속 대상에 포함되는 사례도 잇따르면서 트럼프 대통령의 ‘이민자 추방’ 공약을 실현하기 위한 압박이 본격화된 것으로 보인다.

미국 이민 단속 당국이 지난 4일(현지시간) 조지아주 현대차그룹-LG에너지솔루션의 합작 배터리 공장 건설현장에서 벌인 불법체류·고용 단속 현장 영상과 사진을 홈페이지를 통해 공개했다. ICE 홈페이지 캡처

뉴욕타임스(NYT)에 따르면 6일(현지시간) 미 이민세관단속국(ICE)은 매사추세츠주 보스턴에서 ‘패트리어트(애국) 2.0’이라는 대규모 이민 단속에 착수했다. 조지아주 현대차 공장에서 한국인 300여명을 체포한 지 하루만이다. 보스턴은 민주당 텃밭으로 꼽히는 지역으로 불법 이민자 체포, 추방을 위한 연방기관 협조를 제한하는 정책을 펼쳐오면서 트럼프와 갈등을 빚어왔다.

같은 민주당 성향의 일리노이주 시카고에서도 긴장감이 맴돈다. 트럼프 대통령이 수도 워싱턴 D.C와 로스앤젤리스(LA)에 이어 시카고에도 치안 확립을 위해 주(州)방위군을 투입할 것이라고 예고하면서다. 주방위군의 투입이 대대적인 불법이민자 단속으로 이어질 수 있다는 우려도 관측되면서 시카고 지역사회는 지역 축제를 연기하는 등 대비책 마련에 나섰다.

전방위적으로 압박수위를 높이는 ICE의 행보는 트럼프 대통령이 내건 ‘연간 100만명 추방’ 공약과 맞닿아있다. 지난 5월 백악관은 ICE에 하루 최소 3000명 이민자를 체포하라고 지시했다. 트럼프 2기 초반 ‘100만명 추방’ 공약 실적이 기대치에 못 미치지자 강하게 드라이브를 건 것이다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AP연합뉴스

ICE도 점차 무차별적인 단속에 열을 올리는 중이다. 과거 ICE는 중범죄 전과가 있는 불법체류자를 단속 표적으로 삼았지만 최근에는 전과가 없거나 경범죄를 저지른 이민자까지 체포하는 ‘부수적 체포(collateral arrests)’가 급증하는 추세다. 이번 조지아주 체포에서도 미 정부는 애초 불법 체류가 확실해 보였던 히스패닉계 근로자 4명을 표적으로 영장을 받은 뒤, 체포 규모를 한국인 등으로 대거 확대한 것으로 전해졌다.

UC버클리 로스쿨의 '추방 데이터 프로젝트'에 따르면 트럼프 대통령 취임 후 첫 6개월 동안 ICE가 체포한 사람 중 범죄 이력이 없는 단순 불법체류자는 하루 221명으로 나타났다.

배주현 기자 jhb92@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]