우울할 때마다 찾아 먹던 ‘이 음식’…오히려 스트레스 주범이라고? [FOOD+]

우울한 날에는 유독 떡볶이나 감자튀김 같은 ‘맵고 자극적인’ 음식이 당긴다. 이는 어느 정도 효과가 있는데, 매운맛이 혀의 통증 수용체를 자극해 뇌가 ‘뜨겁다’는 신호로 인식하고, 이를 완화하기 위해 엔도르핀과 도파민을 분비한다. 아드레날린도 분비돼 땀이 나면서 노폐물을 몸 밖으로 배출시켜 순간적으로 개운한 기분이 들면서 스트레스가 완화된다고 느끼게 된다. 또 매운 음식을 먹으면 화장실을 자주 가 ‘살이 빠지는 것 같은’ 착각을 하게 되는데, 이는 캡사이신이 체내에 잘 소화되지 않아 나타나는 현상일 뿐이다. 오히려 과도하게 매운 음식은 복통과 속 쓰림을 유발하고정신 건강에도 악영향일 끼칠 수 있어 주의가 요구된다.

과도한 매운 음식 섭취는 위장 장애, 속쓰림, 소화불량 등 건강 문제를 유발할 수 있으므로 적당히 즐기는 것이 중요하다. 클립아트코리아 제공

◆ 떡볶이, 감자튀김 등 초가공식품…먹을수록 우울감 심해져

자극적인 음식 대부분은 ‘초가공식품’이다. 초가공식품은 초가공식품은 감미료, 방부제, 색소 등의 식품 첨가물이 들어있고 가공과 변형이 많이 된 음식을 말한다. 우리가 흔히 먹는 떡볶이나 초콜릿, 과자, 사탕 등이 대표적이다. 이들 음식을 자주 먹을 경우 우울감 등 정신건강에좋지 않은 영향을 끼친다. 2024년 영국 의학저널(BMJ)에 게재된 연구에 따르면, 초가공식품 섭취량이 많을수록 불안과 일반적인 정신 장애 위험은 48~53%, 수면 장애의 위험은 40∼66%, 우울증 위험은 22% 더 높아지는 것으로 나타났다.

초가공식품을 즐겨 먹을수록 인지능력이 저하된다는 연구도 있다. 미국 미시간대학교 애슐리 기어하트 교수팀은 이를 확인하기 위해 참가자들에게 8주간 한 그룹에는 지방과 당분이 높은 간식을, 다른 그룹에는 그렇지 않은 간식을 제공했다. 그 결과, 지방과 당분이 높은 간식을 먹은 참가자들은 중요 신경전달물질인 도파민을 생성하는 뇌의 부위에서 활동이 훨씬 활발해진 것이 관찰됐다. 연구진은 지방과 당분이 높은 음식을 자주 섭취한 후 패스트푸드점 간판이나 좋아하는 과자의 포장을 보면 더 많은 갈망을 느끼고 이런 음식을 먹을 가능성이 높아질 수 있다고 결론 내렸다. 또 이런 음식의 성분이 뇌에 빠르게 자극을 주고 초가공식품의 중독성이 더 강해지는 것이라고 기어하트 교수는 설명했다.

미국 미시간대학교 애슐리 기어하트 교수팀의 연구 결과에서도 초가공식품 섭취와 우리가 배우고 기억하는 방식의 변화 사이에 연관성이 있으며 많이 섭취할수록 정신·수면 장애의 위험을 높일 수 있는 것으로 나타났다. 기어하트 교수는 이 효과가 사람들이 니코틴, 알코올이나 다른 중독성 약물을 사용할 때와 비슷하다며 "사람들이 초가공식품을 강하게 갈망하고 강박적으로 섭취하며 먹는 것을 멈출 수 없다는 것을 알게 된다"고 설명했다.

매운 음식이 다이어트에 도움이 된다는 것도 잘못 알려진 상식이다. 떡볶이나 마라탕·국물·국수·각종 볶음·찜 등 매운 요리에는 캡사이신의 지방제거 효과를 무색하게 만들 만큼 소금·설탕·감미료 등 많은 양념이 들어가기 때문이다. 캡사이신으로 태울 수 있는 열량보다 더 많은 칼로리를 섭취하게 되기 때문에 칼로리 감소 효과를 기대하기는 어렵다. 매운 음식을 자주 먹으면 화장실을 자주 가 이를 ‘살이 빠지는 것’으로 오해하는 경우도 있는데, 이는 캡사이신이 체내에 잘 소화되지 않아 나타나는 현상일 뿐이다. 과도하게 매운 음식은 복통과 속 쓰림, 설사 등을 유발한다.

◆ 우유 속 트립토판, 견과류 속 오메가-3, 우울감 완화에 도움

우울감을 날리고 싶다면 자극적인 음식은 피하고 채소나 과일, 견과류나 따뜻한 우유 등을 섭취하면 도움이 된다. 클립아트코리아 제공

우울감을 날리고 싶다면 자극적인 음식은 피하고 채소나 과일, 견과류나 따뜻한 우유 등을 섭취하면 도움이 된다. 우유는 단백질, 탄수화물, 지방, 무기질, 비타민 등 5대 필수 영양소를 모두 포함하고 있다. 또 ‘트립토판’이라고 불리는 일종의 필수 아미노산이 포함돼 있는데, 이는 행복감과 심리적 안정을 돕는 신경전달물질인 세로토닌의 원료가 된다. 또한 우유 속에 들어있는 칼슘, 마그네슘, 칼륨 등은 혈압을 낮춰주기도 한다. 트립토판은 바나나에도 풍부한 것으로 잘 알려졌는데, 이런 이유로 바나나를 ‘천연 항우울제’라고 부르기도 한다.

견과류도 우울증 완화에 도움이 된다. 견과류에는 마그네슘, 비타민 B군, 오메가-3 지방산 등이 풍부하게 함유돼 있다. 마그네슘은 신경계를 진정시키고 근육 이완을 도우며, 비타민 B군은 스트레스 반응을 조절하는 데 중요한 역할을 한다. 특히 호두에 풍부한 오메가-3 지방산은 뇌 기능 개선과 감정 조절에 도움을 준다는 연구 결과도 있다.

박윤희 기자 pyh@segye.com

