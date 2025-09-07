조국혁신당 사무총장 사퇴…“당내 성비위 사건 마땅히 책임”

조국혁신당 황현선 사무총장이 7일 당내 성비위 사건이 벌어진 것에 대한 관리 책임을 지겠다며 당직에서 사퇴했다.

황 총장은 국회에서 연 긴급기자회견에서 “당원 동지 여러분과 국민께 실망을 안겨드린 점은 사무총장이 마땅히 책임져야 할 일로 사퇴를 결심했다”고 했다. 황 총장은 “성비위 사건을 비롯한 일련의 일들에 대해 참담한 심정을 금할 길이 없다”며 피해자인 강미정 전 대변인에게 “사과와 위로의 말씀을 전한다”고 했다.

조국혁신당 황현선 사무총장이 7일 서울 여의도 국회 소통관에서 당내 성 비위 사건에 대해 사과하며 사퇴 의사를 밝히고 있다. 연합뉴스

황 총장은 당이 성비위 사건을 회피·은폐하려 했다는 비판에 대해 “외부 법무·노무법인 재조사, 위원회 구성 등 공정성을 기하기 위해 최선의 노력을 다했다”면서도 “당헌·당규 절차에만 집착했다는 비판을 겸허히 수용한다”고 고개를 숙였다. 그는 “피해자의 상처를 깊이 헤아리지 못했다고 하면 그 또한 저의 잘못”이라며 “당이 서툴렀던 것이지, 은폐와 회피가 아니었다는 점을 말씀드린다”고 강조했다.

혁신당 조국 혁신정책연구원장이 대법원에서 징역 2년 확정판결을 받은 날인 지난해 12월12일 일부 당직자들이 ‘노래방 회식’을 했다는 논란과 관련, 황 총장은 “관용 없는 조사와 조치를 당무감사위원회에 요청한 것도 사무총장으로서 마지막 임무수행이었다”고 했다. 조 원장이 이번 논란에 대해 뒤늦게 사과의 뜻을 표명한 것과 관련해선 “조 원장에게 겨눈 화살을 저에게 돌려달라”고 했다.

배민영 기자 goodpoint@segye.com

