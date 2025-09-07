CNN "트럼프 'APEC 방한' 준비중…미중정상회담 진지하게 논의"

도널드 트럼프 미국 대통령이 내달 말 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석을 위한 준비를 하고 있다고 미 CNN방송이 6일(현지시간) 보도했다.



김정은 북한 국무위원장의 참석 여부가 불확실한 상황에서 트럼프 행정부는 시진핑 중국 국가주석과의 회담 성사에 더 관심을 기울이고 있는 것으로 전해졌다. 투자 유치 확대를 포함한 경제협력 역시 트럼프 대통령 방한의 주요 목표로 보인다.

CNN방송은 이날 트럼프 행정부 관계자 3명을 인용해 트럼프 대통령과 참모진이 APEC 회의 참석을 위한 물밑 준비작업에 들어갔다고 보도했다.



트럼프 행정부 관계자들은 APEC 기간 시 주석과의 양자 회담 가능성에 대해 진지한 논의가 이뤄져 왔다고 전했다. 다만 아직 구체적으로 확정된 계획은 없다고 덧붙였다.



트럼프 대통령 방한시 시 주석 및 김 위원장과의 만남이 성사될지가 초미의 관심사지만 김 위원장의 참석 여부가 불확실한 터라 미국 정부는 미중정상회담 성사에 더 관심을 기울이고 있다고 CNN은 보도했다.



CNN은 트럼프 대통령의 방한이 시 주석, 김 위원장과의 관계가 미묘한 시기에 추진되고 있다고 짚었다.



트럼프 대통령은 중국의 전승절 열병식을 계기로 북·중·러 정상이 밀착하는 모습을 보이자 트루스소셜을 통해 불쾌감을 표시한 바 있다.



트럼프 대통령과 김 위원장과의 회담 가능성에도 아직은 물음표가 붙는다.



CNN은 특히 트럼프 행정부가 북한과 핵 협상을 하던 2019년에 김 위원장을 도청하기 위해 특수부대를 침투시켰다는 뉴욕타임스(NYT) 보도가 부담으로 작용할 수도 있다고 진단했다.



트럼프 대통령은 이 작전에 대해 전혀 알지 못한다고 부인했고 북한은 아직 이 보도에 대해 반응을 내놓지 않고 있다.



트럼프 대통령은 지난달 25일 백악관에서 이재명 대통령을 만나 가능하면 올해 김 위원장을 만나고 싶다는 뜻을 밝힌 바 있다.







트럼프 대통령은 다자협의체인 APEC 정상회의 참석을 계기로 대미 투자 확대에도 주력할 것으로 보인다. 관세와 안보, 원자력협정 개정 등 한미 현안에 대한 후속 논의가 이뤄질지도 관심이다.



백악관 관계자는 "논의 중인 한국 방문의 초점은 경제 협력"이라며 무역과 안보, 민간 원자력 협력에 관한 논의도 포함될 것이라고 밝혔다.



CNN은 트럼프 대통령의 방한과 관련한 세부 사항은 아직 확정되지 않았지만 트럼프 행정부 관계자들은 이번 방한을 미국에 대한 투자 확보의 기회로 보고 있다고 전했다.



트럼프 대통령은 앞서 사우디아라비아와 카타르, 아랍에미리트(UAE) 순방 때도 대미 투자에 초점을 맞춘 바 있다.



한국 정부는 사용후 핵연료 재처리 역량 확보를 위해 한미원자력협정 개정을 추진하고 있다. 위성락 국가안보실장은 한미정상회담 후 브리핑에서 "원자력 협력에 대해서도 의미 있는 논의를 했으며 앞으로도 양국의 추가적 협의가 이어질 것"이라고 밝힌 바 있다.

