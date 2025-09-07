김포도시관리공사, ISO45001 재인증 안전경영 입증

경기 김포도시관리공사가 최우선 경영방침인 ‘선도하는 안전’을 대외적으로 입증했다. 국제표준 안전보건경영시스템(ISO45001) 재인증을 통해서다. 공사는 2022년 최초 인증 취득 이래로 매년 사후 심사를 통과했다고 7일 밝혔다.

‘적합’ 판정을 받은 이번 재인증 심사 과정에서 공사는 시스템의 고도화에 나섰다. 이를 위해 △전년도 권고사항 4건 △자체 내부심사 9건 △자체 발굴 27건 등 모두 40건의 개선 과제를 발굴해 완료한 바 있다.

또한 강화된 법규의 선제적인 대응 차원에서 ‘중대재해처벌법’ 관련 절차를 대폭 강화했다. 세부적으로 도급·용역업체 선정 시 안전보건 수준 평가 기준 개선에 더해 중대시민재해 예방의 점검항목을 마련했다. 특히 ‘안전보건경영위원회’ 신설을 통한 소통·참여 채널 확대 및 현장 중심의 안전관리를 정비했다.

이형록 사장은 “안전은 우리 공사가 타협할 수 없는 최우선의 가치이며 모든 임직원이 함께 노력한 결과 재인증으로 입증됐다”며 “앞으로도 시민들과 직원이 모두 안심할 수 있는 안전한 시설과 일터를 조성하는 공기업이 될 것”이라고 말했다.

김포=강승훈 기자 shkang@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]