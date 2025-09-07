“9월 첫 주말, 날씨가 심상찮다”…‘백로’ 전국적으로 강한 비 예상 [오늘날씨]

일요일이자 농작물에 이슬이 맺혀 가을이 시작되는 절기 '백로'인 7일은 전국적으로 강한 비가 예상된다.
기상청에 따르면 이날 전국이 흐리고 시간대에 따라 지역별로 집중 호우가 쏟아지겠다.
전날(6일)부터 7일까지 지역별 예상 강수량은 △수도권 30~80㎜(경기 남부·북동부 100㎜ 이상) △강원도 20~60㎜(강원 중·남부 내륙 80㎜) △충청권 30~80㎜(대전·충남 남부 120㎜ 이상) △전라권 30~80㎜(전북 120㎜ 이상) △경상권 10~60㎜ △제주도 5~40㎜다.
구역별 강수 집중시간 및 시간당 최대 강수강도는 △수도권 이른 새벽 30~50㎜ △강원도 이른 새벽 30㎜ △충북 오전 30~50㎜ △충남권 새벽~오전 50㎜(대전·충남 남부 50~70㎜) △전북 새벽~오전 50㎜(일부 70㎜ 이상) △전남권 오전~오후 50㎜ △경북권 오후 20㎜ △경남권 오후 20㎜ 수준이다.
비가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥·번개를 동반한 매우 강한 비와 많은 비로 인한 수해가 우려된다. 하천 범람 및 역류, 침수, 시설물 관리 등에 각별히 주의해야 한다.
당분간 기온은 평년(최저 16~21도, 최고 25~29도)보다 높겠다.
이날 아침 최저기온은 21~27도, 낮 최고 기온은 28~33도로 예측된다.
주요 도시 예상 최저 기온은 △서울 23도 △인천 24도 △춘천 22도 △강릉 26도 △대전 24도 △대구 25도 △전주 25도 △광주 25도 △부산 26도 △제주 27도다.
최고 기온은 △서울 30도 △인천 29도 △춘천 29도 △강릉 31도 △대전 29도 △대구 31도 △전주 28도 △광주 29도 △부산 31도 △제주 33도로 예상된다.
바람은 강원 영동을 중심으로 시속 55㎞의 강풍이 불겠으니 시설물 관리와 안전사고에 주의해야 한다.
바다에서는 전 해상에 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠다.
미세먼지는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.
