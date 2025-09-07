“이 주사 맞으려 한국 찾는다”…한 방 맞고 나면 “누구세요?” [수민이가 궁금해요]

#사례 1. 미국 LA에 거주하는 대학생 제이(23)는 최근 한국을 방문해 사흘간 9건의 미용시술을 받았다. 제이가 3일 동안 받은 미용 시술은 피부과 시술과 지방용해 주사, 눈썹 문신, 염색, 맞춤 컬러렌즈 등이다. 총 비용은 4578달러(약 625만 원)가 들었다. 제이는 “많은 여성들이 손톱이나 머리카락을 위해 몇 주에 한 번씩 이런 시술을 받게 된다”며 “미용 주사제와 다양한 시술은 점점 더 일상화되고 있다”고 말했다. #사례 2. 미국 뉴욕에 거주하는 브리트니 입(25)은 최근 서울을 찾았다. 소셜미디어(SNS) 피드에서 자꾸만 눈에 띄는 매끄럽고 탱탱한 피부의 여성들이 모두 ‘리쥬란’ 이라는 주사 덕분이라고 극찬했지만, 미국에서는 이 주사를 맞을 수 없기 때문이다. 서울에서 리쥬란을 맞고 뉴욕으로 돌아온 그는 얼굴에서 광채가 나기 시작했고 “친구들도 모두 피부가 좋아 보인다고 칭찬했다”며 만족감을 표했다.

킴 카다시안이 서울의 한 피부과를 방문한 모습. 킴 카다시안 인스타그램

월스트리트저널(WSJ)은 5일(현지시간) 이처럼 미국 여성들이 피부에 탄력을 준다는 미용 주사 리쥬란을 맞기 위해 한국행을 택하고 있다고 보도했다.

WSJ에 따르면 리쥬란은 연어 세포에서 추출한 DNA 조각을 포함하는 분자 사슬인 PN으로 만들어지며 피부 재생을 촉진하는 것으로 알려져 있다.

지난 2014년 한국에서 처음 출시된 이후 20개국에서 사용이 승인됐지만 아직 미국 식품의약국(FDA) 승인을 받지 못했다.

미국에서는 리쥬란이 주사제가 아닌 세럼이나 크림 형태로만 판매되고 있다.

하지만 미국에서도 제니퍼 애니스톤이나 킴 카다시안 같은 유명 연예인들이 레이저 시술 후 리쥬란을 국소적으로 바르는 방법 등을 극찬하면서 리쥬란에 관한 관심이 높아졌다. 주사를 직접 맞기 위해 한국행 비행기에 오르는 사람들도 생겨나기 시작했다.

WSJ은 캐나다처럼 리쥬란 주사가 승인된 곳에서도 가격이 너무 비싸 저렴한 한국을 찾기도 한다고 전했다.

다만 일부 미국 의사들은 리쥬란에 회의적인 반응도 보인다.

베벌리힐스의 성형외과 의사 캐서린 창은 어떤 사람들은 피부 결이 개선됐다고 말한다. 하지만 자극이나 발진 같은 부작용도 나타날 수 있다고 주장했다.

WSJ은 한국이 오랫동안 스킨케어 애호가들의 성지로 꼽혔으며 리쥬란의 성공 요인 중 하나도 K뷰티에 대한 높은 관심 때문이라고 짚었다.

창은 "아시아의 스킨케어는 전반적으로 미국보다 발전된 경향을 보여왔으며, 특히 K팝과 K드라마의 인기가 높아지고 SNS가 활발해지면서 K뷰티가 이전보다 더 주목받고 있다"고 말했다.

미국에서는 리쥬란이 주사제가 아닌 세럼이나 크림 형태로만 판매되고 있다. 사진 = 게티이미지뱅크

한편 K병원을 찾아 한국에 들어오는 외국인 관광객이 급증하고 있다.

보건복지부에 따르면 지난해 우리나라를 방문한 외국인 환자는 117만467명으로 전년(60만5768명) 대비 93.2% 증가했다. 외국인 환자 유치 사업을 본격화한 2009년 이후 역대 최대 규모다. 경제에 미치는 영향도 상당하다. 복지부에 따르면 2023년 외국인이 신용카드로 지출한 의료비는 약 3조9000억원으로 추산된다.

외국인이 가장 많이 찾은 진료과는 피부과다. 지난해 외국인 70만5044명이 한국 피부과 병원을 찾았다. 2023년 23만9060명에서 1년 만에 약 세 배로 불어났다. 2위인 성형외과(14만1845명)와 비교하면 다섯 배다.

김기환 기자 kkh@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]