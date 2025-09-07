1년새 17% 급등한 쌀값…이제 사야하는 ‘진짜’ 이유

장바구니 물가를 위협하는 쌀값 급등세를 잡기 위해 정부가 팔을 걷어붙였다. 소비자 부담 완화와 쌀 가공업계 지원을 동시에 겨냥한 대책이다.

농림축산식품부는 이달 11일부터 쌀 20㎏당 할인 지원액을 기존 3000원에서 5000원으로 확대한다. 동시에 가공용 쌀 5만t을 추가 공급해 원료 부족에 시달리는 가공식품 업계를 지원할 방침이다.

7일 유통업계에 따르면 농식품부는 지난달 1일부터 농협 하나로마트, 이마트, 트레이더스, 홈플러스, 롯데마트 등 대형 유통사와 함께 ‘쌀값 할인 행사’를 진행해왔다.

이번 조치로 할인 폭이 커지면서 소비자들은 쌀 20㎏ 한 포대당 최대 5000원 저렴하게 구매할 수 있다. 추석을 앞두고 가계 부담을 줄이는 효과가 기대된다.

최근 쌀값 상승은 가공식품 업계에도 직격탄이 됐다. 떡, 쌀과자, 즉석밥 등을 생산하는 업체들은 대부분 중소기업이다.

시중 쌀 구매 부담이 커져 생산 차질과 수출 감소 우려까지 제기됐다. 이에 정부는 정부양곡 중 가공용 쌀을 추가로 5만t 방출해 원료 수급을 지원하기로 했다.

◆고공 행진하는 쌀값…왜?

지난 4일 기준 쌀 20㎏ 평균 소매가는 6만454원이다. 1년 전보다 17.5%나 올랐다.

지난해 정부가 수확기 시장격리 26만t을 실시했지만, 결과적으로 올해 쌀값은 평년보다 높은 수준을 기록하고 있다.

단순한 작황 부진이 아닌 구조적 수급 불균형과 맞물린 결과라는 분석이 많다.

정부는 이번 조치 외에도 3만t 규모의 정부양곡 대여 효과를 지속적으로 점검하면서 필요하면 추가 대책을 내놓겠다는 입장이다.

산지 유통 상황과 소비 시장 동향에 따라 추가 공급 여부를 검토한다는 것이다.

전문가들은 이번 조치를 두고 긍정적인 평가를 내놓고 있다.

유통업계 한 관계자는 “쌀값 할인 확대와 가공용 쌀 공급은 소비자와 중소 가공업체 모두를 겨냥한 투트랙 전략”이라며 “단기적 물가 안정과 산업 보호 효과가 동시에 기대된다”고 말했다.

이어 “쌀값이 1년 새 17% 넘게 오르면서 소비자와 업체 모두 부담이 큰 상황이었다”며 “정부의 할인 폭 확대는 시의적절한 대응”이라고 설명했다.

◆전문가들 “‘쌀=생필품’…가격 변동, 소비자 체감물가 직결”

그러면서도 “일시적 효과에 그치지 않으려면 중장기적인 생산·재고 조절 메커니즘이 필요하다”며 “원료 수급 불안은 곧 수출 차질로 이어질 수 있는 만큼, 가공용 쌀의 안정적 공급은 업계 경쟁력 유지 차원에서도 중요하다”고 덧붙였다.

쌀은 한국인의 주식이자 대표적인 생필품이다. 가격 변동은 소비자 체감 물가에 직결된다.

전문가들은 “추석을 앞둔 시점에 정부의 할인 확대 조치가 단기적으로 소비자들에게 심리적 안정감을 줄 수 있을 것”이라고 내다봤다.

