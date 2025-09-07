美당국에 韓기업 제보 정치인 "세제혜택 받는데 불법이민자 써"

"세제 혜택을 줬지만, (지난 4일 불법체류 및 불법고용 단속의 대상이 된) 한국 기업들은 비정규직이든 정규직이든 조지아 주민을 (거의) 고용하지 않았다."



미국 이민 당국이 조지아주의 한국 기업 건설 현장을 단속한 배경에 관심이 쏠리는 가운데, 이번 단속의 '제보자'임을 주장하는 조지아주 기반 정치인 토리 브래넘이 6일(현지시간) 연합뉴스와의 전화 인터뷰에서 한 말이다.

미국 이민 단속 당국이 홈페이지를 통해 지난 4일(현지시간) 조지아주 현대차그룹-LG에너지솔루션의 합작 배터리 공장 건설현장에서 벌인 불법체류·고용 단속 현장 영상을 홈페이지를 통해 공개했다. 연합뉴스

한국 기업의 대미 투자와 이번 단속을 바라보는 미국 내 일부의 시각, 특히 '마가'(MAGA·Make America Great Again·미국을 다시 위대하게·트럼프의 선거 구호)로 불리는 도널드 트럼프 미국 대통령 강성 지지층 일각의 시각을 엿볼 수 있는 발언이었다.



조지아주 12선거구에서 공화당의 연방 하원의원 후보로 출마한 브래넘은 최근 사회관계망서비스(SNS)에서 자기가 현대자동차그룹-LG에너지솔루션 배터리 공장 건설 현장에서 불법 행위가 일어나고 있다고 이민세관단속국(ICE)에 신고했다고 주장했다.



자신을 트럼프 대통령의 지지자로 소개한 브래넘은 현대차 같은 한국 기업들이 미국에 투자하는 조건으로 세제 혜택을 받으면서 미국인 대신 저임금의 불법 이민자를 다수 고용하는 것은 지역 경제에 대한 기여가 아니라고 주장했다.



현대차를 포함한 대미투자 한국 기업들의 현지 공장이 미국인 근로자를 적지 않게 고용하지만, 중남미 국적의 이민자와 한국에서 파견된 직원들이 다수였던 현대차-LG엔솔 공장 건설 현장과 같은 일부 현장의 문제를 거론한 것으로 들렸다.



다음은 브래넘과 진행한 일문일답:



-- 이민세관단속국(ICE)에 어떻게 신고하게 됐나.



▲ ICE에 연락하려고 시도한 건 내가 처음이 아니다. 공장(건설 현장)에서 일어나는 불법적이고 비인도적 행위를 찍은 영상을 가진 사람들이 있었고, 그들은 내가 SNS 팔로워가 많기 때문에 나를 만났다. 난 ICE에 신고했고, 이후 ICE 요원이 연락해와 그 요원에게 제보자의 연락처를 넘겼다.



-- 공장 건설 현장에서 어떤 불법적이고 비인도적 행위가 일어난다는 건가?



▲ 제보자들은 일부 노동자가 자기 의사에 반해 일하고 있다고 주장한다. 일부는 취업 비자의 체류 허용 기한을 초과했고, 불법 체류자도 있다고 한다. 일부는 급여를 제때 받지 못하거나 최저임금보다 적게 받는다고 한다.



-- ICE에 신고한 동기는?



▲ 난 불법 이민에 전적으로 반대한다. 난 트럼프에 투표했으며 불법 이민을 끝내기 위해 트럼프에 투표했다. 그들은 미국에서 불법으로 일할 수 없고 그게 그들에게도 좋다. 그들은 노예 같은 환경에서 일하기 때문이다.



-- 이번 단속이 이뤄진 후 어떤 반응이 있었나?



▲ 협박을 많이 받았다. 주로 선동가들이 전국에서 전화해 메시지를 남긴다. 바보 같은 짓이고 난 전혀 겁먹지 않았다. 그들은 나 때문에 ICE가 다수 불법 이민자를 체포해 그들을 가족과 찢어지게 했다고 생각한다. 하지만 그들은 멕시코나 남미 출신보다 한국인들이 더 많이 체포됐다는 것을 이해하지 못한다.



-- 실제 300여명의 한국인이 체포됐는데 그렇게 많은 한국인이 체포될 것이라 예상했나?



▲ 아니다. 한국 기업이라면 H1B(전문직 취업비자) 비자로 왔을 거라고 생각했다.



-- 한국 기업은 미국에서는 공장 건설에 필요한 숙련 노동자를 구하기 쉽지 않아 한국에서 노동자를 데려온다고 한다.



▲ 그건 사실이 아니다. 우리 서배너(현대차 공장 인근 도시)에는 매우 숙련된 건설자와 장인들이 있다. 그들은 직업안전보건청(OSHA) 인증을 받았고, 임금이 더 비쌀 수 있지만 그 공장 건설 현장에서 일어난 것과 같은 사고를 일으키지는 않을 것이다. 숙련도가 필요하고, 안전하며, 합법적인 일자리에서 일할 준비가 된 노동조합원들이 있다. H1B 비자로 오는 엔지니어들은 더 낮은 임금을 받고 일할 의사가 있기 때문에 미국 엔지니어들의 일자리를 뺏어간다. 여기 와서 사업하려면 우리 사람을 고용해야 한다. 그렇게 하지 않으면서 우리가 주는 세제 혜택만 받으면 미국이 얻는 것은 무엇인가?



-- 이민 단속이 한국 기업의 조지아주 투자에 지장을 줄 가능성을 우려하지 않나?



▲ 그들이 법을 지키면 아무 지장도 없을 것이고, 불법으로 하면 지장이 있을 것이다. 그들이 여기서 사업을 합법적으로 할 수 없다면 여기서 사업할 필요가 없다. 우리는 법치 국가다.



-- 전임 바이든 행정부와 조지아주는 현대차 공장을 많은 미국인에게 일자리를 창출할 주요 투자로 홍보했다.



▲ 그들이 한국 기업에 3천200만달러(약 440억원)의 세제 혜택을 줬지만, 기업들은 비정규직이든 정규직이든 조지아 주민(미국 국민)을 (최근 단속 대상이 된 현장에서) 거의 고용하지 않았다. 공장 부지에 가는 미국인들은 거기에 있는 노동자 100명 중 미국인은 2명밖에 안 되는 것 같다고 말한다. 그리고 공장 때문에 농부들의 우물이 말라가고 있는데 그건 또다시 조지아주 납세자가 부담하게 될 것이다. 현재 공장은 우리에게 자산이 아닌 부담이다.



-- 현대차 공장이 조지아주 경제에 기여하지 않는다고 생각하나.



▲ 기여하지 않는다. 사람들은 당신들이 이런 거대한 제조 시설을 짓고, 하루에 600만 갤런의 물을 쓰고, 당신 자녀들을 우리 학교에 보내고 집을 지을 거라면 우리도 일부 혜택을 받아야 하는 데 아직 그러지 못하고 있어 속았다고 생각한다.



-- 기여할 수 있는 방법이 있나?



▲ 서배너에 제지공장이 막 폐업하면서 1천명이 해고됐는데 그들에게 일자리를 줄 수 있다면 좋을 것 같다.



-- 트럼프 대통령의 지지자라고 했는데 다른 지지자들도 당신과 같은 생각인가?



▲ 그렇다. 우리는 이걸 위해 투표했다. 사람들이 트럼프를 뽑은 가장 큰 이유는 불법 이민 단속이다. 우리는 불법 이민자는 임금을 덜 줘도 된다는 이유로 미국인들이 손해보는 것이 지긋지긋하다. 미국인들도 일하고 싶다. 단지 노예 같은 조건과 임금으로 일하지 않으려는 것이다. 불법 이민자를 고용하는 정치인들과 기업 경영자들이 정말 책임지도록 해야 한다.

