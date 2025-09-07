“이런 구성이 10만원대라니”…품격·가성비 다 잡은 ‘명품’ 추석선물

추석 명절을 앞두고 호텔의 품격과 정성을 담은 선물세트 주문·판매가 본격 시작됐다.

7일 업계에 따르면 조선호텔앤리조트가 준비한 추석 선물세트는 90여 종에 달한다. 10만원대 실속형 상품부터 최고급 정육까지 셰프와 호텔리어가 엄선했다.

특히 새롭게 개편된 패키지 디자인과 보자기 포장으로 선물의 품격을 더했다.

매년 가장 사랑받는 품목은 단연 정육 세트다. '한우 정성 세트'는 등심과 불고기, 국거리 등 명절 상차림에 필요한 부위를 실속있게 구성했고, '명품 한우 스테이크'는 안심과 채끝 등 다양한 부위를 소량씩 담아 가족 단위로 즐기기 좋다. 올해 새롭게 선보이는 '명품 한우 시그니처 NO.9 세트'는 100마리 중 5마리만 해당하는 1++등급의 한우 중에서도 극소량만 생산되는 최고 등급 한우 부위에 블랙 트러플 슬라이스와 화이트 트러플 버터를 곁들였다.

수산 제품에서는 천일염으로 섶간한 '법성포 영광 굴비'와 제주 해역에서 수확한 '제주 진 은갈치' 등이 있다.

셰프의 노하우로 완성한 미식 세트와 호텔 품격이 담긴 리빙 세트도 추천한다.

완도산 최상급 전복을 조선호텔 셰프의 특제 소스에 숙성시킨 '조선호텔 전복장'과 서해안에서 어획한 신선한 암꽃게를 비법 간장에 숙성한 '간장게장 세트'가 대표적이다. 프리미엄 김치로 명성 높은 '김치 세트'도 인기가 높다.

호텔 소믈리에가 직접 선별한 독점 와인 '에두아르 들로네 르 피닉스 부르고뉴 사도네이'와 '샤토 오 퐁테 생떼밀레옹 그랑크뤼'를 비롯해 나파밸리와 프랑스 론 지역에서 공수한 와인을 담은 와인 세트도 있다.

조선호텔은 또 올해 플라워 부티크 브랜드인 '격물공부'의 분재와 호접난을 처음 선보인다.

조선백자의 아름다움을 세계에 알린 이기조 작가의 '백자 2인 반상기 세트'와 김정옥 도예가의 '청화 도자 도시락합'도 내놨다.

침구 브랜드 '더 조선호텔'의 프리미엄 침구와 바스 세트가 준비돼 있고, 호텔 경험을 선사하는 상품권도 5만원권부터 50만원권까지 다양한 금액권으로 구성돼 실용적이면서도 품격 있는 선물로 손색이 없다.

공식 온라인몰인 조선 테이스트 앤 스타일과 신세계백화점 본점·강남점·센텀시티점 등 8개점에서 만나볼 수 있다.

온라인 사전 예약 기간은 오는 12일까지로, 조선 테이스트 앤 스타일에서 구매 시 5% 할인 혜택을 제공한다. 본판매 기간은 조선 테이스트 앤 스타일은 21일까지, 백화점은 다음달 4일까지다.

이랜드파크의 켄싱턴호텔앤리조트가 선보인 추석 선물세트는 2만원대 가성비부터 20만원대 프리미엄까지 40여 종이나 된다.

1++등급 한우와 제주 은갈치 등 산지 직송 중심의 상품을 강화했다.

건강 트렌드를 반영한 지리산 천연 벌꿀과 지역 특산품인 상주 곶감·제주 오메기떡 등 차별화된 상품도 눈길을 끈다.

켄싱턴호텔 여의도의 미식 경험을 선물할 수 있는 레스토랑 식사권 2종을 판매한다. 스시&그릴 라이브 다이닝 '브로드웨이 뷔페 식사권'과 정통 스테이크 하우스 뉴욕뉴욕의 시그니처 코스 요리를 맛볼 수 있는 '뉴욕뉴욕 식사권'이다.

베어 키링 및 인형, 디퓨저, 타월 등 켄싱턴에서만 만나볼 수 있는 시그니처 상품들도 준비해 선택의 폭을 넓혔다.

28일까지 구매 가능하며, 배송은 이보다 앞선 19일부터 순차적으로 진행된다. 홈페이지와 네이버 브랜드 스토어, 카카오톡 시그니처 바이 켄싱턴 등을 통해 주문할 수 있다.

서울 용산구에서 아코르 그룹 4개 호텔을 운영하는 서울드래곤시티가 내놓은 선물세트는 총 19종이다.

호텔리어들이 엄선한 프리미엄 한우부터 그릇 세트와 같은 생활용품까지 구성이 다양하다.

가정에서도 호텔급 미식의 즐거움을 느낄 수 있도록 1++ 등급의 최상급 한우 세트를 45만원부터 85만원까지 다양한 가격대로 내놨다.

올해 처음 선보이는 '제주 해산물 세트'에는 신선한 옥돔과 은갈치가 담겨 있다. '해산물장 세트'(전복장 1.4㎏+황게장 1.4㎏)는 용량을 한층 업그레이드해 선보였다.

먹거리 외에 포르투갈 정통 도자기 브랜드 '비스타 알레그레'의 그릇 세트 3종과 서울드래곤시티의 브랜드 캐릭터 드라코를 활용한 '드라코 굿즈 여행세트'도 있다. 어메니티 세트와 서울드래곤시티 상품권도 만나볼 수 있다.

내달 8일까지 식음예약실을 통해 유선 예약하거나 '알라메종 델리'에서 직접 구매할 수 있다. 배송은 오는 15일부터 내달 2일까지 진행되며, 10만원 이상 시 무료 배송해준다.

그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스가 판매 중인 추석 선물세트는 4가지 카테고리로 나뉜다.

'셰프 초이스'는 부처 마스터 셰프와 총주방장이 참여해 원육의 품질부터 손질 방식, 곁들임 구성까지 세심하게 기획한 상품군이다. 1++ 등급 한우 부위를 담은 프리미엄 세트부터 특수 부위 모둠, 셰프가 직접 훈연한 연어와 수제 소시지를 곁들인 샤퀴테리 세트 등으로 다채롭다. 여기에 청정 제주 앞바다에서 건져 올린 옥돔과 고창 민물 장어, 완도의 활 전복, 영광 법성포 굴비 등 전국 각지의 명산지 특산을 더했다.

특히 미국육류수출협회(USMEF)와 협업해 선보이는 미국산 소고기 세트는 프리미엄 육류 브랜드 '스네이크 리버 팜즈'(SRF)의 골드 등급 와규 상품을 비롯해 다양한 부위와 등급으로 구성됐다. 구매 고객에게는 와인 1병과 전동 와인 오프너를 증정한다.

