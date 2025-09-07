“트러플이 이렇게 가득?” 입에 넣자마자 감탄 나온다는 그 파스타

유통업계가 신제품을 내놓으면서 가을맞이에 나섰다.

매일유업 관계사 엠즈씨드 제공

7일 업계에 따르면 매일유업 관계사 엠즈씨드가 운영하는 이탈리안 레스토랑 '더 키친 일뽀르노'는 가을맞이 신메뉴 2종을 내놨다.

가을에 어울리는 풍미를 끌어올리기 위해 '트러플'을 사용한 '프레시 트러플 생면 파스타'와 '프레시 블랙 트러플 피자'다.

프레시 트러플 생면 파스타는 생면 크림 파스타 위에 트러플을 가득 얹어 트러플 특유의 풍미를 식사 끝까지 즐길 수 있다. 프레시 블랙 트러플 피자는 트러플 오일을 넣어 반죽한 피자 도우 위에 직접 만든 트러플 버터와 생 트러플을 올려 입 안 가득 트러플 풍미를 느낄 수 있다.

다이닝브랜즈그룹의 아웃백 스테이크하우스는 가을 시즌을 맞아 '폴 인 아웃백'을 테마로 신메뉴를 선보였다.

신메뉴는 '블랙라벨 어텀 해산물디션'과 '보늬밤 몽블랑'이다. 블랙라벨 어텀 해산물은 스테디셀러 블랙라벨 스테이크에 가을 바다 풍미를 담은 가니쉬를 곁들였다. 보늬밤 몽블랑은 '밤'을 활용한 시즌 한정 디저트다.

카페 업계에서도 가을 신메뉴가 쏟아졌다. BKR이 운영하는 카페 브랜드 팀홀튼은 가을에 어울리는 캐나다 특산품 '메이플' 베이글 메뉴 2종을 출시했다.

신메뉴는 '메이플 베이컨 베이글'·'무화과 넛츠 크림치즈 베이글'２종이다. 메이플 베이컨 베이글은 베이글 빵 사이에 메이플 베이컨, 에그, 토마토를 넣고 홀그레인 머스터드소스를 곁들인 샌드위치로 풍부한 맛을 선사한다.

무화과 넛츠 크림치즈 베이글은 가을 제철 식재료인 무화과를 혼합한 그림치즈에 그레놀라 토핑이 조화를 이룬다.

디저트 카페를 지향하는 투썸플레이스는 '꿀고구마 라떼'와 '홍시 주스'를 내놨다.

꿀고구마 라떼는 고구마 특유의 고소함과 달콤함에 은은한 꿀을 더했다. 따뜻한 음료에는 카스텔라 가루를 뿌려 포슬포슬한 식감과 보는 즐거움을 더했다. 새로운 K-음료 라인업으로 선보이는 홍시 주스는 홍시의 달콤함을 살려 상쾌하고 시원하게 즐길 수 있으며, 부드러운 목 넘김이 특징이다.

김현주 기자 hjk@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]