“강릉에도 비 많이 오면 좋겠다”…전국 대부분 지역에 강한 비 내린다 [친절한 날씨]

토요일인 6일 전국 대부분 지역에 강한 비가 내리겠다.

늦은 새벽 수도권과 충남권에서 시작된 비는 오전에 강원 내륙·산지와 충북, 전라권으로 확대되겠다. 오후에는 경상권과 제주도에도 비가 내리겠고 소강 상태를 보이는 곳이 있겠다.

6일 전국적으로 강한 비가 내릴 것으로 예상된다. 뉴스1

6일부터 7일까지의 예상 강수량은 ▲서울·인천·경기 30~80㎜(많은 곳 경기 남부·북동부 100㎜ 이상) ▲강원 내륙·산지 20~60㎜(많은 곳 강원 남부 내륙 80㎜ 이상) ▲대전·세종·충남 30~80㎜(많은 곳 100㎜ 이상) ▲충북 20~60㎜(많은 곳 80㎜ 이상) ▲전북, 광주·전남 30~80㎜(많은 곳 전북 100㎜ 이상) ▲대구·경북, 부산·울산·경남 10~60㎜ ▲제주도 5~40㎜ 등이다.

강원 영동은 바람이 순간 초속 15ｍ 안팎(산지 초속 20ｍ 안팎)으로 강하게 불겠다.

전국이 대체로 흐리겠으나 제주도에는 구름이 많겠다.

아침 최저기온은 21∼26도, 낮 최고기온은 28∼34도로 예년보다 높겠다.

동해안을 제외한 전국 대부분 지역에서 최고 체감온도가 33도 안팎으로 오르면서 매우 무덥겠다. 도심 지역과 해안, 제주도에서는 열대야가 나타나는 곳도 있겠다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산과 강수의 영향으로 전국이 '좋음' 수준을 보이겠다.

바다 물결은 동해·서해·남해 등 모든 앞바다에서 0.5∼1.5ｍ로 일겠다.

안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 0.5∼2.0ｍ, 서해·남해 0.5∼1.5ｍ로 예상된다.

김기환 기자 kkh@segye.com

