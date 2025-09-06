“점심값 1만원 시대”…450원 삼각김밥에 ‘짠테크족’ 몰렸다

외식 물가가 연일 치솟고, 커피 한 잔 값마저 ‘사치’로 느껴지는 시대다. 점심 한 끼에 1만원을 훌쩍 넘기는 상황 속에서 소비자들의 발걸음은 다시 편의점으로 향하고 있다.

외식 물가와 커피 가격이 급등하면서 소비자들이 가격에 더욱 민감해졌다. 게티이미지

단순히 ‘급할 때 찾는 곳’이 아닌 합리적인 가격으로 일상 지출을 관리할 수 있는 생활형 대안 채널로 변모하고 있는 것이다.

편의점 업계는 이 같은 흐름에 맞춰 ‘가성비 승부수’를 잇달아 던지고 있다. 삼각김밥은 더 싸게, 컵커피는 더 크게 내놓으며 소비자의 지갑 부담을 낮추는 전략이다.

◆단순 할인 아닌 ‘생활 밀착형’ 전략…짠테크 확산에 편의점 재조명

6일 업계에 따르면 CU는 최근 자체 브랜드(PB) ‘PBICK(피빅)’을 앞세워 커피 시장 공략에 나섰다.

새롭게 선보인 ‘PBICK 컵커피 3종(아메리카노·카페라떼·카라멜마끼아또)’은 320㎖ 대용량을 1900원이라는 파격적인 가격에 제공한다.

시중 브랜드 컵커피가 200㎖대 용량에 2500원 안팎인 점을 감안하면 30% 이상 저렴한 수준이다.

원두는 100% 브라질산 추출액을 사용했다. 라떼·마끼아또 제품에는 원유 함량을 높여 고소함과 풍미를 강화했다.

현재 CU는 스낵, 육가공류, 우유, 계란 등으로 ‘PBICK’ 라인업을 확장하며 80여 종의 상품군을 운영, 생활 밀착형 PB 브랜드로 키우고 있다.

이마트24는 삼각김밥 1+1 타임세일로 학생과 직장인 공략에 나섰다. 9월 한 달간 오전 9시~오후 5시 사이, 모바일·실물 티머니카드로 결제하면 동일 가격 삼각김밥을 최대 2개까지 1+1 혜택으로 구매할 수 있다.

예컨대 900원짜리 삼각김밥을 구매하면 개당 450원 꼴에 즐길 수 있는 셈이다.

전문가들은 이번 편의점 업계의 가성비 전략을 단순한 할인 경쟁이 아닌 소비자 생활 패턴에 밀착한 기획 상품이라는 점에서 의미를 찾는다.

유통업계 관계자는 “외식 물가와 커피 가격이 급등하면서 소비자들이 가격에 더욱 민감해졌다”며 “대용량 컵커피나 타임세일 삼각김밥은 단순히 저렴한 가격을 넘어, 품질과 생활 리듬까지 고려한 상품”이라고 평가했다.

◆전문가들 “편의점의 포지셔닝 변화…물가 전쟁의 ‘최전선’”

실제로 최근 MZ세대를 중심으로 ‘짠테크(절약+재테크)’ 소비가 확산되는 가운데, 편의점은 합리적 소비의 대표 채널로 자리 잡고 있다.

‘한 끼·한 잔’의 가벼운 지출을 편의점에서 해결하는 소비자가 늘어나면서 업계는 물가 부담을 체감하는 대중에게 실질적 대안 역할을 강화할 것으로 보인다.

외식물가 급등 속에서 편의점의 ‘가성비 전쟁’은 앞으로 더욱 치열해질 전망이다. 게티이미지

편의점은 더 이상 ‘비싸지만 가까운 곳’이 아닌 ‘저렴하면서도 일상적인 소비 파트너’로 포지셔닝을 바꾸고 있다.

외식물가 급등 속에서 편의점의 가성비 전쟁은 앞으로 더욱 치열해질 전망이다.

김현주 기자 hjk@segye.com

