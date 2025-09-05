홈즈에이아이, ‘2025 중소기업 기술·경영혁신대전’ 국무총리 표창 수상

SCL그룹 계열사인 홈즈에이아이는 4일 제주에서 개최된 ‘2025 중소기업 기술·경영 혁신대전(K-INNO SHOW 2025)’에서 임동석 대표가 국무총리 표창을 수상했다고 5일 밝혔다.

중소기업 기술·경영 혁신 대전은 26회를 맞은 국내 최대 규모의 중소기업 혁신 축제다. 올해는 20년 만에 한국에서 열린 2025 아시아·태평양 경제협력체(APEC) 중소기업 장관회의와 함께 개최됐다.

중소벤처기업부 주최로 열린 이번 시상식은 우수 기술력을 보유한 혁신기업을 발굴하고, 기술혁신에 이바지한 유공자의 성과를 격려하기 위한 행사로 마련됐다.

홈즈에이아이는 이번 수상이 혁신적인 기술 개발과 경영 성과를 통해 디지털 헬스케어 산업 발전에 기여한 공로를 인정받았다는 점에서 그 의미가 매우 크다고 밝혔다. 임동석 대표는 “올해 CES 2025 혁신상에 이어 국무총리 표창까지 수상하게 영광스럽다”며 “앞으로도 홈즈에이아이는 혁신적인 의료 AI 제품을 통해 국내 의료 환경을 개선하고, 글로벌 시장에서도 경쟁력을 강화해 나가겠다”고 소감을 전했다.

