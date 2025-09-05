LG생건 더후, ‘비첩 자생 에센스’ 15번째 스페셜 에디션 출시

LG생활건강의 코스메틱 브랜드 ‘더후’가 안티에이징 화장품 ‘비첩 자생 에센스’의 스페셜 에디션을 출시했다고 5일 밝혔다.

올해로 15번째 선보이는 비첩 자생 에센스 스페셜 에디션은 낮과 밤을 넘나드는 강력한 24시간 안티에이징 효과를 모티브로 탄생했다.

더후 비첩 자생 에센스는 저속 노화 핵심 성분인 ‘NAD Power24™’를 10% 함유한 고효능 안티에이징 제품이다. 항산화 효능이 뛰어난 한방 성분인 윤설란과 감초를 최적의 비율로 배합해 피부 리페어 효과를 높였다.

실제 하루 밤 사용으로 피부 장벽, 보습, 윤기, 탄력, 항산화, 결, 진정, 투명도 등 8가지 피부 리페어 효과를 인체적용시험에서 입증했다. 비첩 자생 에센스를 바르고 12시간 밤을 샌 뒤에도 피부 장벽, 보습, 결이 더 나아지는 효과를 볼 수 있다고 회사 측은 설명했다.

이번 15번째 비첩 자생 에센스 스페셜 에디션은 정품(50ml) 대비 약 2배 증량한 90ml 대용량으로 한정 판매한다.

박윤희 기자 pyh@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]