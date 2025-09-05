최교진 청문보고서 채택 불발…보고서 재송부 요청·임명 수순

(서울=연합뉴스) 김주성 기자 = 최교진 부총리 겸 교육부 장관 후보자가 2일 서울 여의도 국회 교육위원회에서 열린 인사청문회에서 자료제출 요구를 받으며 이마를 만지고 있다. 2025.9.2 utzza@yna.co.kr

최교진 교육부 장관 후보자에 대한 국회 인사청문 경과보고서 채택이 무산됐다.



국회 교육위원회 소속 더불어민주당·조국혁신당 의원은 5일 성명서를 내고 "국민의힘의 억지 주장과 몽니로 경과보고서 채택이 무산됐다"며 "국민의힘은 후보자의 정책 능력 검증은 관심이 없고 처음부터 정쟁만 생각했다"고 비판했다.



이들은 "국민의힘에 인사청문회는 후보자의 능력과 자질을 검증하는 장이 아니라 국정 발목잡기 무대인가"라며 "하루빨리 교육부 장관을 임명해 교육 수장 공백을 해소하고 산적한 교육 현안을 풀어나가야 한다는 점을 분명히 말씀드린다"고 했다.



앞서 교육위는 지난 2일 최 후보자에 대한 인사청문회를 진행했다.



현행 인사청문회법상 위원회는 인사청문회를 마친 날부터 3일 이내에 심사 경과보고서 또는 인사청문 경과 보고서를 국회의장에게 제출해야 한다.



그러나 여야 간 입장차로 시한을 넘기면서 채택이 무산됐다.



법에 따르면 대통령은 국회에서 기한 내 인사청문보고서 채택이 불발된 경우 10일 이내로 기간을 정해 청문보고서 재송부를 요청할 수 있다.

