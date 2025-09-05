농협 라이블리, 추석 맞아 도매몰 할인행사 개최

농협(회장 강호동)경제지주(축산경제대표이사 안병우)가 운영하는 축산물 전문 온라인 쇼핑몰 농협라이블리 도매몰은 다가오는 추석을 맞아 1일부터 28일까지 물가안정을 위한 할인행사를 개최한다.

이번 프로모션은 대신육가공, 안동LPC 등 한우 공급사 20개소와더불어 목우촌, 청풍명월 등 한돈 공급사 10개소가 참여하며, 각 2주간 두 단계로 나누어 진행된다.

먼저 1일부터 14일까지는 행사 참여사 제품을 한우 4%, 한돈 3% 할인된 가격으로 구매 가능하며, 15일부터 28일까지는 20만원 이상 구매 시 1만원 할인쿠폰 2장을 받을 수 있다. 또한 신규가입 고객에게는 첫 구매와 재 구매 시 사용할 수 있는 5% 할인쿠폰을 각각 지급한다. 행사에 관한 자세한 사항은 농협라이블리 도매몰 홈페이지에서 확인 가능하다.

농협경제지주 안병우 축산경제대표이사는 “명절을 앞두고 소비자 물가안정에 도움이 되도록 이번 행사를 준비했으니 많은 관심 바란다”고 말했다.

한윤종 기자 hyj0709@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]