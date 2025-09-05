[속보] 李대통령 지지율 63%…일주일 전보다 4%p 상승[한국갤럽]

이재명 대통령. 연합뉴스

이재명 대통령 국정 지지율이 63%를 기록했다는 여론조사 결과가 5일 나왔다.

한국갤럽이 지난 2∼4일 전국 만 18세 이상 1천2명을 대상으로 이 대통령의 직무 수행에 관한 의견을 물은 결과 응답자의 63%가 '잘하고 있다'고 답했다. 직전인 일주일 전 조사보다 4%포인트(p) 상승한 수치다.

한국갤럽 조사에서 이 대통령 국정 지지율이 60%대를 기록한 것은 지난 7월 셋째 주(64%) 이후 한 달 반 만이다.

이 대통령의 국정 수행을 긍정적으로 평가한 이유로는 ‘외교’가 18%로 가장 높은 비중을 차지했다. 부정 평가 이유는 ‘경제·민생’이 15%로 가장 높았다.

이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 접촉률은 43.3%, 응답률은 12.1%다.

자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.

이동준 기자 blondie@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]