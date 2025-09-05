“회 먹어도 될까요?” 지금 바다는 ‘이 균’ 천국… 지병 있다면 ‘치명적’ [수민이가 궁금해요]

여름 막바지에 전국 곳곳에서 체감온도가 35도를 웃도는 폭염이 지속되고 해수 온도가 상승하면서 비브리오 식중독 발생이 우려되고 있다.

사진=게티이미지뱅크

식품의약품안전처는 폭염이 지속되는 것을 고려해 식중독 예방수칙을 적극 실천해 달라고 5일 당부했다.

장염 비브리오균은 바닷물 온도가 15도 이상이 되면 증식을 시작해 20~37도에서 매우 빠르게 증식한다. 이 균에 오염된 어패류를 날것으로 섭취하는 경우 구토, 복통, 설사 등의 증상이 나타날 수 있다.

비브리오 패혈증균은 수온이 상승하는 5~10월에 활발히 증식한다. 오염된 어패류 등을 생식하거나 오염된 바닷물이 상처 난 피부에 접촉해 감염될 수 있다. 만성 간질환 등 기저질환이 있는 사람이 감염되는 경우 패혈성 쇼크로 사망할 수 있다.

장염비브리오균은 해수의 온도가 15도 이상이 되면 증식하는 식중독균이다. 해당 사진은 기사와 직접 관련이 없습니다. 경기도 제공

식약처는 비브리오 식중독 예방을 위해 활어 등 수산물을 취급하는 음식점의 수족관 물이 비브리오균에 오염됐는지를 신속 검사하고 있다고 밝혔다.

또 비브리오패혈증균 예보 및 예보 단계별 대응 요령을 '비브리오 예측시스템(vibrio.foodsafetykorea.go.kr/main)'에서 제공하고 있으며, 올해부터 국민들이 즐겨찾는 주요 낚시터, 해루질 포인트, 해수욕장에 대한 비브리오패혈증균 예측 정보를 실시간으로 공개하고 있다고 밝혔다.

해수욕장 비브리오 예측시스템. 식약처 제공

비브리오 예측시스템은 비브리오 패혈증균 발육에 영향을 미치는 수온, 해수 교환율, 과거 균 검출이력 정보의 상관관계 분석을 통해 패혈증균 발생 가능성을 예측하는 시스템이다.

식약처는 "여행객이 해수욕장 등을 방문할 때는 비브리오균으로 인한 피해가 발생하지 않도록 사전에 비브리오 예측시스템을 확인해달라"고 당부했다.

김기환 기자 kkh@segye.com

