금융위, 결국 해체 수순… 시장 혼란 우려 목소리도

금융위원회가 정책 기능을 기획재정부로 넘기고 나머지 조직은 금융감독원과 통합하는 ‘해체 수순’을 밟을 것으로 전망된다. 이억원 금융위원장 후보자 지명과 이재명 대통령의 연이은 칭찬으로 해체설이 가라앉았지만 결국 당정의 뜻은 국정기획위원회의 개편안 쪽으로 모인 것으로 알려졌다.

3일 정치권에 따르면 더불어민주당과 대통령실은 오는 7일 열리는 고위당정협의에서 이 같은 내용을 담은 정부조직 개편안을 확정할 방침이다. 개편안엔 앞서 국정위가 발표한 금융감독체계 개편 구상이 대부분 반영될 것으로 전해졌다. 당정은 이달 25일 국회 본회의에서 이를 처리하는 것을 목표로 하고 있다.

국정위 안은 기재부의 예산 기능을 기획예산처로 분리하고, 남은 재정경제부에 금융위의 국내 금융 정책 기능을 이관하는 것이 핵심이다. 또 금융위의 감독 기능은 금감원과 합쳐 금융감독위원회로 재편하고, 금감원 산하 금융소비자보호처를 분리해 금융소비자보호원으로 격상키로 했다. 금융위를 해체하고 2008년 폐지한 금융감독위원회를 부활시키는 안이다.

이재명정부 출범 직후 정설로 받아들여졌던 해당 안은 한동안 잠잠했다. 지난달 열린 국정위 국민보고대회에도 해당 개편안은 빠졌다. 이후 이억원 전 기재부 차관과 이찬진 국정위 사회1분과장이 각각 신임 금융위원장과 금감원장으로 내정되면서 금융위 ‘유지설’이 힘을 얻었다.

금융위의 분투도 이어졌다. 금융위는 생산적 금융 전환, 취약계층 채무조정 등 이 대통령의 주요 정책 과제마다 선봉을 자처했다. 이 대통령은 6·27 대출 규제가 효과를 거두자 권대영 부위원장을 공개적으로 칭찬했다. 지난 2일 국무회의에서도 “금융위가 요즘 ‘열일(열심히 일함)’한다”고 격려했다.

하지만 민주당이 국정위의 기존 개편안에 무게를 실으면서 다시 상황이 달라졌다. 이대로 조직 개편이 이뤄질 경우 이억원 후보자는 금융감독위원장으로 보직이 바뀔 것이 유력하다. 이찬진 금감원장도 금융소비자보호원장으로 자리를 옮길 것으로 보인다.

조직개편이 예상대로 진행되면 금융당국 권력 구도는 크게 바뀌게 된다. 금융정책은 재정경제부로, 감독은 새로 출범할 금융감독위원회와 금융감독원으로, 금융소비자 보호는 금융소비자보호원으로 각각 흩어지며 3원 체제로 재편된다.

민주당은 금융당국 개편에 속도를 내고 있지만 험로가 예상된다. 금융감독체계 개편을 마무리하려면 정부조직법은 물론 금융위원회 설치법·은행법 등 다수 법률을 함께 개정해야 해 1년 이상 시간이 소요될 수 있다. 야당의 반발도 관건이다. 국민의힘 소속 정무위원회 위원들은 지난 2일 이 후보자 인사청문회에서 “열흘짜리 금융위원장의 청문회는 코미디”라면서 거세게 반발했다.

재정적 부담도 적지 않다. 국회예산정책처에 따르면 기재부를 재정경제부와 기획예산처로 분리하는 정부 조직 개편을 단행할 경우 2026년부터 20230년까지 5년간 총 477억원의 재원이 필요할 것으로 추산된다.

여기에 금융정책과 감독을 명확히 구분하기 어렵다는 점은 오래전부터 지적돼 온 구조적 문제다. 금감원에서 금융소비자보호 기능을 떼어내는 방안 역시 실효성 논란에서 자유롭지 않다. 오히려 보호 장치가 분절되면서 소비자 권익이 약화될 수 있다는 우려가 금융권 안팎에서 제기된다.

금융위 해체에 내부 직원들의 우려도 커지고 있다. 정부가 포용금융이나 생산적 금융을 추진하는 가운데 주무 부처를 해체하면 시장에 혼란을 줄 수 있다는 우려다. 금융정책과 감독 기능이 분리되고 금소원이 분리되면 컨트롤타워가 명확지 않아 효율적인 정책 집행이 어려워질 것이라는 지적도 나온다.

금융위는 서울 근무라는 이점으로 행정고시 재경직 최상위권 합격자들의 인기를 독차지했으나 금융당국 개편이 확정되면 직원 일부는 기재부가 위치한 세종으로 옮겨야 한다.

