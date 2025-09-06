부산노인전문 제2병원, ‘그린리모델링’ 완료

부산시는 부산노인전문 제2병원에 에너지 성능 개선 및 쾌적한 환경조성을 위한 ‘친환경 그린리모델링(구조변경)’ 공사를 완료했다고 5일 밝혔다.

‘그린리모델링 사업’은 국토교통부와 국토안전관리원에서 추진하는 주요 정책 사업으로, 노후화된 공공건축물의 단열과 설비 등의 성능을 개선해 에너지 효율을 향상시켜 온실가스 감축과 탄소중립 이행을 위해 추진한다.

국토교통부에서 추진하는 ‘친환경 그린리모델링’ 공모사업에 선정돼 단열과 설비 등의 성능 개선사업을 완료한 부산노인전문 제2병원 전경. 부산시 제공

부산의료원에서 위탁 운영하는 부산노인전문 제2병원은 공립 요양병원으로, 치매 등 노인성 질병을 가진 지역 주민을 대상으로 공공의료사업을 수행하는 병원이다. 2007년 건축물 사용승인을 받고, 2012년 10월 개원했다. 지하 1층, 지상 4층 규모로 총 186병상이 운영되고 있으며, 입원환자 대부분이 노인성 질환자다.

준공 후 약 18년이 경과 돼 낡은 창호와 냉난방기 교체 및 병원의 전반적인 개보수가 필요한 상황이었다. 이에 시는 ‘그린리모델링 사업’에 공모해 국비 26억원을 확보하고, 시비 11억원을 더해 총 37억원으로 지난 3월부터 공사를 시작해 지난달 공사를 완료했다.

이번 리모델링 공사는 △내·외부 단열보강 △고성능 창호교체 △고효율 냉난방장치 △보일러·조명 교체 △태양광발전 설비 설치 △옥상방수 공사 △입구 스마트에어샤워 설치 △옥상방수 공사 등이다.

조규율 시 시민건강국장은 “이번 공사로 입원 환자들이 더 안전하고 쾌적한 환경에서 공공의료 서비스를 제공받을 수 있을 것으로 기대한다”면서 “향후 부산지역 다른 노인전문병원으로 ‘그린리모델링 사업’을 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.

