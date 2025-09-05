주병기, 세금·과태료 체납에 “국민께 죄송…실수였다”

주병기 공정거래위원장 후보자는 5일 각종 세금·과태료 지연납부에 관해 “국민께 죄송하다”고 사과했다.

주 후보자는 이날 국회 정무위원회 인사청문회에서 국민의힘 추경호 의원의 관련 질의에 “지연 납부는 실수였고 지연이 확인되면 바로 납부했다”며 이같이 말했다

주병기 공정거래위원장 후보자가 5일 서울 여의도 국회 정무위원회에서 열린 인사청문회에서 의원 질의에 답변하고 있다. 연합뉴스

추 의원은 “세금이나 과태료 체납으로 15차례 재산 압류가 됐고 차량 등에 14차례 압류가 됐다”며 “종합소득세, 재산세 등 체납이 계속됐고 7년간 5차례 종합소득세 납부 시한을 넘겨 연체한 적도 있다”고 질타했다. 이에 주 후보자는 “한 번도 납세 의무를 피하려고 의도적으로 어떤 판단을 했던 적은 없다”며 “항상 저는 법과 국민의 의무를 다한다는 원칙으로 살아오려고 노력했다”고 해명했다.

이에 앞서 주 후보자는 인사청문회 모두발언에서 “혁신적인 기업은 키우고 불공정한 착취와 사익편취를 위해 경제력을 남용하는 기업집단은 엄단하겠다”는 포부를 밝혔다. 그는 “선발 선진국과 경쟁하기 위해 창의적인 혁신과 건강한 기업가 정신으로 충만한 시장시스템으로 업그레이드해야 한다”며 이같이 말했다.

