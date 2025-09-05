李 지지율 63%로 2주 연속 상승… 외교 성과 발판으로 상승세 [한국갤럽]

취임 세달째를 맞은 이재명 대통령 지지율이 63%로 2주 연속 상승세를 기록했다.

여론조사기관 한국갤럽이 지난 2일에서 4일까지 전국 만 18세 이상 1002명을 대상으로 조사해 5일 발표한 결과에 따르면 이 대통령 직무수행에 대한 긍정평가는 63%, 부정평가는 28%로 나타났다. 이 대통령 지지율은 8월 둘째 주 59%에서 8월 셋째 주 56%로 떨어졌으나 이어 8월 셋째 주 59%로 회복된 데 이어 이날 63%로 2주 연속 상승세를 기록했다.

이재명 대통령. 대통령실통신사진기자단

직무수행 긍정평가의 이유로는 외교(18%)가 가장 많이 꼽혔다. 뒤를 이어 경제·민생 13%, ‘전반적으로 잘한다’ 9%로 나타났다. 추진력·실행력·속도감, 소통, 직무능력·유능함은 각각 7%였고 ‘전 정부 극복’은 4%였다.

반면 부정평가의 첫 번째 이유는 경제·민생(15%)이었다. 이어 외교 11%, 과도한 복지·민생지원금 10%였고 국고낭비·추경·재정확대와 노동정책이 각각 7%였다. ‘전반적으로 잘 못한다’는 이유가 5%, 정치보복과 인사, 독재·독단이 각각 4%였다.

박지원 기자 g1@segye.com

