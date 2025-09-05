장원영, 잘나가는 이유가 있었네…"건들기만 해도 돈"

장원영. 유튜브 채널 '추성훈' 캡처

그룹 '아이브' 장원영이 타로점 결과에 만족감을 드러냈다.

4일 유튜브 채널 '추성훈'에는 '전역하자마자 브이로그 찍고 놀러 온 럭키비키 원영이'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 장원영은 "요즘 관심사가 타로다. 믿거나 말거나지만 미래를 말해주는 게 재밌다"며 추성훈과 함께 타로점을 보러 갔다.

장원영은 운명의 상대가 언제 올지 물었다. 이어 타로 카드 세 장을 뽑았고, 가운데에는 '태양' 카드가 놓였다.

타로 전문가는 "운명의 상대가 들어온다"며 "장원영은 자체가 태양이다. 인연, 연애로 국한하지 않아도 다 좋다. 손 뻗으면 바로 그 자리에 있으니까 내가 그냥 내가 태양인 것"이라고 해석했다.

금전운에 대해선 "호기심에 건드리기만 해도 그게 다 그냥 돈이다. 신이라고 생각하면 된다"고 말했다. 장원영은 "잘 된다고 하니까 더 재밌다"며 웃었다.

이에 추성훈은 장원영과 해외 촬영이 가능한지 물었다.

전문가는 "기운이 너무 좋다. 진짜 럭키비키 그 자체"라며 "스타 카드가 유일하게 한 장 있는 카드인데 추성훈은 (장원영을) 등에 업고 가면 될 거 같다"고 말했다.

그러면서 "스타 (카드)인데 에너지, 열정까지 좋다. 이게 다 돈"이라며 "혼자서 쌓아가는 것보다 함께 했을 때가 더 좋다"고 덧붙였다.

<뉴시스>

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]