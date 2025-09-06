도시공간에 AI 적용해 개인 맞춤형 서비스… ‘AI 시티’ 본격 추진

도시 행정과 서비스 전반에 인공지능(AI)을 적용하는 ‘AI 시티’가 본격적으로 추진된다.

국토교통부는 AI 시티 추진 태스크포스(TF) 킥오프 회의를 5일 개최한다고 밝혔다.

TF에는 도시, 건축, 공간정보 및 모빌리티 등 관계 부서와 국토연구원, 건축공간연구원, 한국교통연구원, 한국토지주택공사(LH), 한국국토정보공사(LX) 등 유관기관이 참여한다.

AI 시티는 도시 행정과 서비스 전반에 AI를 적용하는 미래형 도시를 뜻한다. 그동안 스마트시티 사업을 통해 도시 서비스를 도입하고 각종 도시데이터를 수집했다면 AI 시티는 이 데이터를 기반으로 AI를 활용해 교통·에너지·안전 등 도시 문제를 사전에 예측·해결하고 개인 맞춤형 서비스를 도시 다양한 분야 전반에 제공하는 것을 목표로 한다.

국토부는 AI 대전환에 발맞춰 세계 AI 시장을 선도하고 국민 삶의 질을 높이기 위해 AI 시티 조성을 새정부 국정과제로 추진할 계획이다. 이를 위해 AI 특화 시범도시 사업지 선정 및 사업계획 수립을 위한 예산 40억원을 내년도 정부 예산안에 편성했다.

이상주 국토부 국토도시실장은 “AI 시티는 단순한 기술 도입을 넘어, AI가 도시계획·운영 등을 주도적으로 수행하며 국민 생활을 혁신하는 새로운 미래도시 모델”이라고 밝혔다.

