“내 세금, 어디에 쓰일까?”…마포구, 2026년 예산 설문조사

마포구 제공

마포구(구청장 박강수)는 2026년도 예산편성에 주민 의견을 반영하기 위해 오는 22일까지 온라인 설문조사를 진행한다고 5일 밝혔다.

이번 조사는 예산편성 과정의 투명성과 효율성을 높이고, 주민 수요를 적극 반영하기 위해 마련됐다. 참여 대상은 마포구 주민은 물론 사업장이 마포구에 있거나, 마포구 소재 직장·학교에 다니는 사람도 포함된다.

설문지는 총 18문항으로 ▲기본사항(4문항) ▲재정 운영 관심도 및 방향(5문항) ▲우선 투자 희망 분야(8문항) ▲건의사항(1문항)으로 구성됐다. 참여는 서울시 엠보팅 누리집(mvoting.seoul.go.kr)에서 ‘마포구’를 검색하거나 QR코드를 통해 가능하다.

구는 조사 결과를 2026년 예산편성에 참고자료로 적극 활용할 방침이다.

박강수 마포구청장은 “주민 한 분 한 분의 목소리가 더 나은 마포를 만드는 밑거름이 된다”며 “형식적인 계획이 아닌, 실제 변화를 체감할 수 있는 예산을 편성할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

양다훈 기자 yangbs@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]