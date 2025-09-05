뭐니 뭐니 해도 ‘자격증 공부’…어떻게 자기계발하나 보니

다양한 이유로 자기계발 중이라 밝힌 국민들이 가장 많이 지목한 자기계발 방법은 ‘자격증 공부’로 나타났다. 게티이미지뱅크

다양한 이유로 자기계발 중이라 밝힌 국민들이 가장 많이 지목한 자기계발 방법은 ‘자격증 공부’로 나타났다.

교육기업 에듀윌은 국내 20~50대 성인남녀 총 204명을 대상으로 진행한 ‘2025년 하반기 자기계발’ 설문조사 결과에서 이같이 집계됐다고 5일 밝혔다.

복수 응답으로 제시된 항목에서 전체 응답자의 64.2%는 ‘자격증 공부’를 택했다. 이어 △영어·외국어 학습(36.3%) △운동·건강 루틴(25.5%) △책 읽기(16.2%) △온라인 클래스 수강(15.2%) 등의 순이었다.

하반기 자기계발 계획 여부에 응답자의 50%는 이미 진행 중이라고 답했다. 27.9%는 ‘이제 막 시작하려 한다’고 했으며, 20.1%는 ‘계획은 있으나 실행에 옮기지 못했다’고 밝혔다. ‘당분간 계획이 없다’는 응답자는 2%다.

자기계발 과정에서 가장 중요하게 여기는 요인은 취업이나 이직의 도움 여부(49.5%)가 가장 많았다. 이어 △흥미(23.5%) △투자 대비 효율성(16.7%) △루틴화 가능성(7.4%) 순이다. 자기계발이 단순한 취미보다는 실질적 성과와 직결된 활동으로 인식되고 있음을 보여준다.

자기계발 지원 콘텐츠 선호도 조사에서는 자격증별 직무와 연봉 정보가 43.1%로 가장 많았다. 이어 △공부법과 시간관리 루틴 콘텐츠(33.8%) △단기 목표 달성을 위한 30일 챌린지(10.3%) △브이로그 형식 실천기(9.3%) 순으로 나타났다.

에듀윌 관계자는 “학습자가 자기계발을 지속할 수 있도록 실질적인 정보를 제공하는 것이 앞으로의 과제”라고 말했다.

김동환 기자 kimcharr@segye.com

