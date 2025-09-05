조국, 당내 성비위 사건에 “피해자들께 깊은 위로…온전한 회복 노력”

조국혁신당 조국 혁신정책연구원장은 4일 당내 성 비위 사건과 관련해 “큰 상처를 입으신 피해자분들께 깊은 위로를 전한다”고 밝혔다. 강미정 당 대변인이 이 사안에 대한 당의 처리 방식에 문제를 제기하며 이날 탈당을 선언한 데 대해선 “마음이 너무 무겁고 아프다”고 했다.

조 원장은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 글을 올려 “수감 중 많은 서신을 받았다. 피해자 대리인이 보내준 자료도 있었다”며 “그렇지만 당에서 조사 후 가해자를 제명조치했다는 소식을 듣고 일단락된 것으로 생각했다”고 말했다.

그는 “당시 당적 박탈로 비당원 신분이었던 저로서는 당의 공식 절차가 진행되는 과정에서 할 수 있는 역할이 없었다”면서 “비당원인 제가 이 절차에 개입하는 것이 공당의 체계와 절차를 무너뜨린다고 판단했다”고 해명했다.

이어 “민변 전 회장이셨던 정연순 변호사가 위원장인 당 특별위원회가 피해 지원과 재발 방지 등을 담은 종합적인 권고안을 제시해 주셨다”며 “당이 권고안을 토대로 제도 개선에 힘써 나갈 것으로 믿는다”고 밝혔다.

그러면서 “저도 미진한 점이 없었는지 살피겠다”며 “관용 없는 처벌과 온전한 피해 회복의 제도화를 위해 노력하겠다”고 덧붙였다.

강 대변인 탈당에 대해서는 “피해자 대리인을 통해 저의 공식 일정을 마치는 대로 고통받은 강 대변인을 만나 위로하겠다고 약속한 바 있다”며 “제가 좀 더 서둘렀어야 했다는 후회를 한다”고 했다.

앞서 강 대변인은 이날 국회에서 기자회견을 열고 성 비위 사건 해결 과정에서 당이 미온적 태도를 보였다고 주장하며 탈당을 선언했다.

