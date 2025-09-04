서울대, 석좌교수 정년 최대 75세로 연장…'석학 유출' 막는다

서울대가 우수 석좌교수 정년을 65세에서 최대 75세로 늘렸다.



서울대는 지난달 14일 평의원회 심의를 거쳐 '서울대학교 석좌교수 등에 관한 규정'을 개정해 특임석좌교수 제도를 시행 중이라고 4일 밝혔다.

특임석좌교수 제도는 석좌교수 가운데 학문적 업적이 탁월하고 앞으로도 연구·교육활동에 기여할 수 있는 교수를 지원해 정년에 따른 석학 유출을 방지하기 위해 마련됐다.



특임석좌교수로 선정되면 현행 정년인 65세를 넘어 70세까지 연구실과 학술활동비를 지원받게 된다. 재임용 시 최대 75세까지 연장된다.



서울대는 노벨상 등 권위 있는 국제학술상을 받거나 탁월한 연구업적을 쌓는 등 인류사회 발전에 기여한 교내외 인사를 석좌교수로 선정해 연구를 지원하고 있다.



현재 재직 중인 석좌교수는 총 13명이다. 작년에는 16명이었는데, 정용욱·황윤재·이근·이유재 석좌교수가 정년을 맞아 퇴임하고 송재용 석좌교수가 신규 임용되면서 3명이 줄었다.



서울대는 유홍림 총장이 취임하며 상설 기구로 전환한 제도혁신위원회를 통해 일반 교수를 대상으로 한 '정년 후 교수 제도'도 논의 중이다.

