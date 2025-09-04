[재미로 보는 오늘의 운세] 9월 5일 (금요일)

쥐

96년생 일관된 자세를 유지해야 웃을 수 있다.

84년생 재정적인 어려움은 스쳐 지나가는 아픔.

72년생 가장 좋은 길을 제쳐두고 돌아가는 격이다.

60년생 보이지 않는 벽을 상대하는 것과 같다.

48년생 괴로움을 참아내면 기쁨을 진정으로 느낀다.

36년생 중립을 표명하는 것이 자신에게 유리하다.

소

97년생 귀인의 도움으로 집안에 변화를 일으키겠다.

85년생 반겨줄 사람이 있는 편안한 장소를 찾아라.

73년생 자기관리에 심혈을 기울이도록 노력하자.

61년생 구성원이 힘을 합치니 기세가 부흥한다.

49년생 유흥업 음식업 의약업은 광고에 성과가 있다.

37년생 기다리는 소식은 오지 않고 시간만 간다.

범

98년생 먼 일을 먼저 생각하는 것은 우둔하다.

86년생 돌다리도 두드려 보고 건너라.

74년생 작은 일에 가족들이 모두 미소지을 수 있다.

62년생 말실수로 부부간에 냉담해지기 쉽다.

50년생 함께 하는 것만으로 행복하다.

38년생 근처에 없는 사람들을 찾아 헤맨다.

토끼

99년생 문서상의 결함도 세밀히 살펴라.

87년생 새로운 사업에 착수하면 고비를 넘겨야 한다.

75년생 불순한 제의를 받아도 응하지 말라.

63년생 금전문제가 발생하면 손실이 따른다.

51년생 소수의 사람으로 인해 분위기가 흐려진다.

39년생 반겨줄 사람이 있는 편안한 장소를 찾아라.

용

00년생 약속은 무슨 일이 있어도 지켜나가도록 할 것

88년생 오늘은 하는 일에 성취의 기쁨은 크다.

76년생 머뭇거리다가 결국 시기를 놓친다.

64년생 항상 오늘만을 위하여 일을 하라.

52년생 운이 계속될 것이라는 생각은 버려라.

40년생 소개업 결혼상담소 운수업은 광고에 성과가 있다.

28년생 자녀문제로 의견차이 생기면 조율하라.

뱀

01년생 무슨 일이든 시작하면 순조롭게 진행된다

89년생 마음이 콩밭에 있다면 속도를 늦추어라.

77년생 정면으로 나서면 인연을 만날 수 있다.

65년생 금전상으로 설상가상이니 가장 어려운 운이다.

53년생 사정은 같은 처지에 있는 사람이 잘 안다.

41년생 무지몽매한 사람과의 인연을 멀리하라

29년생 심신이 고단할 땐 손을 놓는 것도 좋다.

말

02년생 사업투자는 아직 시기상조다.

90년생 잘 보여야 할 날 오히려 실수한다.

78년생 간절히 원한다면 노력해야 성취할 수 있다.

66년생 아랫길도 위험하고 윗길도 미덥지 못하다.

54년생 영업하는 사람은 고객을 먼저 챙겨야 한다.

42년생 고생을 사서하는 모습은 안쓰럽기만 하다.

30년생 서로 다른 것을 가진 사람들과 만나보라.

양

03년생 단번에 극복하려 들지 않는 것이 좋다

91년생 할 수 없다고 느끼는 것은 집념 부족이다.

79년생 잘해준다고 한 일이 상대방에 부담이다.

67년생 혹시나 하는 기대감에 시간만 낭비한다.

55년생 내용도 모르고 들이대다가 손해보기 십상.

43년생 부동산업 대부업 건설업은 광고에 성과가 있다.

31년생 단판승부하기에 좋으니 용감하게 나서라.

원숭이

04년생 흐름에 순응하라

92년생 선배나 좋은 인맥을 형성하는 일에 힘써라.

80년생 강하게 만드는 것은 하고자 노력이다.

68년생 벗어나는 방법은 자신만 안다.

56년생 되로 주고 말로 받는 운세이다.

44년생 심기가 불편하면 말수를 줄여라.

32년생 친구와 감정적인 교류가 생기는 날이다.

닭

05년생 어떤 선택이라도 결과에 만족할 것이다

93년생 강하게 만드는 것은 하고자 노력이다.

81년생 거절을 당하여 섭섭함을 느낄 수 있겠다.

69년생 다툴 일이 자주 일어나는 것을 보니 위기다.

57년생 새로운 사업에 착수하면 고비를 넘겨야 한다.

45년생 솔직한 표현이 상대방에게 신뢰를 준다.

33년생 살다보면 뜻하지 않은 일에 직면할 수 있다.

개

06년생 주위에 응원군이 많아 순조로울 것이다

94년생 일에 편승하고 거스르는 사람를 피하라.

82년생 잘 보여야 할 날 오히려 실수한다.

70년생 감정의 골이 깊으면 대화가 단절되기 쉽다.

58년생 엉뚱한 곳에서 보물을 오는 운이다.

46년생 가구업 학원업 의류업은 광고에 성과가 있다.

34년생 일사불란하게 움직이면 큰 성과를 거둔다.

돼지

95년생 흐름에 방해가 될 요소는 제거하라.

83년생 상대방이 즐거우면 나도 즐겁다.

71년생 경험자의 말을 경청하고 전수받아라.

59년생 시간이 경과하면 침묵이 해롭게 작용한다.

47년생 사람이나 돈은 고갈되기 전에 보충하라.

35년생 일에 파묻히면 주변을 돌아볼 시간이 적다.

