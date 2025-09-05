정기선 “안전 최우선 가치… 중대재해 제로 목표”

HD현대 정기선 수석부회장을 비롯한 경영진이 주요 사업장을 둘러보며 ‘안전 최우선’ 경영을 다짐했다. HD현대는 조선 부문에 2030년까지 5년간 약 3조5000억원 규모 안전 예산을 투입할 예정이다.

HD현대는 4일 각사 대표이사 주관으로 전 계열사가 일제히 현장 안전점검을 실시했다고 밝혔다.



정 수석부회장은 전남 영암에 위치한 HD현대삼호 조선소 현장을 찾아 김재을 HD현대삼호 사장과 함께 주요 설비와 고위험 작업 현장을 직접 살폈다. 정 수석부회장은 “안전은 무엇과도 바꿀 수 없는 가치”라며 “회사는 어떤 상황에서도 임직원의 생명을 최우선에 두겠다”고 강조했다. 이어 “리더의 결정과 행동이 안전문화 확립에 큰 영향을 미친다”며“전 사업장에서 중대재해를 ‘제로’로 만들 때까지 현장 중심의 경영을 이어나가 달라”고 당부했다.



HD현대는 ‘모두를 위한 안전’을 핵심가치 중 하나로 삼고, 안전 경영을 강화해왔다. 향후 5년간 투입하는 안전 예산은 선진 안전시스템을 구축하고, 안전 시설물과 설비를 정비·확충하는 데 사용된다.



또 임직원 안전 인식 개선, 협력사 안전 지원 활동 등에도 충분한 예산을 배정해 전사적인 안전 수준을 끌어올리겠다는 계획이다.



HD현대는 지난 8월 HD현대중공업에 전면 도입한 안전보건 경영체계 ‘더 세이프 케어’를 전 계열사로 확대 적용하기로 했다. 이 제도의 핵심은 9가지 ‘절대불가사고’ 관련 안전 수칙을 위반할 경우, 실제 사고 발생 여부와 관계없이 중대재해에 준하는 조치가 즉각 이뤄지는 데 있다.

