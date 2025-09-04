李대통령 “노사 간 대화로 오해 풀고 양립해야”

이재명 대통령이 4일 취임 후 처음으로 양대 노동조합총연맹(노총) 위원장과 만나 노사 간의 대화를 당부했다. 이 대통령은 “‘노동 존중 사회’나 ‘기업 하기 좋은 나라’라고 하는 게 상호대립적인 것이 아니고 충분히 양립할 수 있고 또 양립해야 한다”면서 “노동자와 사용자 측이 정말 대화해야 한다”고 여러 차례 강조했다.



이 대통령은 이날 용산 대통령실에서 양경수 전국민주노동조합총연맹 위원장, 김동명 한국노동조합총연맹 위원장과 오찬을 함께했다. 이 대통령은 모두발언에서 “우리 사회의 제일 큰 과제가 포용과 통합이라고 할 수 있다”며 “일단 대화를 해서 오해를 풀고, 어쩌면 있을지도 모르는 적대감 같은 것도 해소하고, 진지하게 팩트(사실)에 기반해서 입장 조정을 위한 토론을 많이 해야 한다”고 강조했다.

노동계 손잡고 기념촬영 이재명 대통령이 4일 서울 용산 대통령실에서 양대 노총 위원장 오찬에 참석해 김동명 한국노총 위원장(왼쪽), 양경수 민주노총 위원장과 손을 잡은 채 기념촬영을 하고 있다. 남정탁 기자

전날 민주노총이 국회판 사회적 대화 기구에 복귀하기로 한 점을 언급하며 경제사회노동위원회(경사노위)를 통한 대화 재개도 촉구했다. 민주노총은 1999년 사회적 대화 기구를 탈퇴한 이후 오랜 기간 장외 투쟁에 집중해왔지만 전날 국회 주도의 사회적 대화 기구에 참여하기로 결정하며 약 26년 만에 제도권 대화의 장으로 복귀했다.



이 대통령은 “지금 경사노위도 우리가 조직을 못 하고 있고 위원장도 선정을 못 하고 있는데 그 문제도 같이 논의하면 좋겠다”며 “결론이 안 나도 싸우는 것까지 좋은데, 만나서 싸우든 말든 결론을 내든 말든 해야지 왜 아예 안 보는 걸까 하는 생각이 든다”고 말했다.



이 대통령은 또 “우리 사회가 근본적으로 한 단계 도약하려면 사회안전망 문제, 기업들의 부담 문제, 고용의 안정성과 유연성 문제 이런 것들을 터놓고 한 번쯤 논의해야 한다고 생각한다”며 “(문제를) 풀려면 대화하고 신뢰하고 조정해야 되는데 그 첫 출발이 마주 앉는 것”이라고 재차 강조했다. 그러면서 “정부가 진짜 중립적이고 객관적으로 잘해야 한다. 한쪽이 이용해 먹으려고 하고 자꾸 누군가 뒤통수 때렸다는 느낌을 받게 하면 (대화를) 안 해버리지 않겠나”라고 덧붙였다.

박지원 기자 g1@segye.com

