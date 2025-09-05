[재미로 보는 오늘의 운세] 9월 6일 (토요일)

쥐

96년생 객관적인 자료를 진행시키면 성과가 좋다.

84년생 작은 실수는 너그럽게 넘어가야 좋다.

72년생 주변을 비교할수록 불만이 더욱 커진다.

60년생 공로를 인정받아 시선을 한 몸에 받겠다.

48년생 마음먹고 일을 진행하지만 방해자가 온다.

36년생 문서상 약속은 확실히 매듭지어야 한다.

소

97년생 보이지 않는 신비한 부분을 갖추라.

85년생 자신의 각오를 시험하는 중대한 고비.

73년생 자신의 힘으로 일을 추진하라.

61년생 의욕만 너무 앞세우다가는 실수가 된다.

49년생 자신의 위상을 드높일 수 있는 운세다.

37년생 흘러갈 도랑을 파두는 것이 현명하다.

범

98년생 약간 우회하여 간접적으로 대응하라.

86년생 개인적 차이를 소화하는 자세가 필요하다.

74년생 기본적 업무파악으로 위험하다.

62년생 같은 일을 반복하지 마라.

50년생 뜻하지 않는 사고에 대비하라.

38년생 순응하는 사람은 손재수가 있다.

토끼

99년생 성급하게 나서면 금세 탈나기 마련이다.

87년생 새로운 방식을 채택하는 것도 도움이 된다.

75년생 의지할 곳이 없으니 답답함을 느낀다.

63년생 자격지심은 도움되지 않으니 자존심 버려라.

51년생 거만한 행동을 하여 손해볼 염려가 있다.

39년생 고정관념을 타파하고 새로운 것을 찾아라.

용

00년생 한쪽만 보지 말고 다른 방향도 살펴보라

88년생 장사나 사업의 확장은 뒤로 미루어라.

76년생 사람을 곁눈질하면서 잘못을 살피지 마라.

64년생 활동방향을 수정하면 좋은 결과가 온다.

52년생 대책없이 뒤통수를 맞으니 고생이다.

40년생 곤란한 부탁은 미적거리지 말고 거절하라.

28년생 집안 일이 담 밖으로 나가면 곤란하다.

뱀

01년생 예상외의 난관에 봉착할 수 있는 운으로 낙관은 금물

89년생 독보적인 영역을 침범하는 것에 민감하다.

77년생 마음에서 우러나서 행하는 것의 도움된다.

65년생 늘 패기 있는 마음자세가 운을 가져온다.

53년생 오늘은 동북으로 출행하면 목적을 달성한다.

41년생 자신의 허물을 먼저 돌아보아야 한다.

29년생 얻는 것보다 잃는 게 많은 운이다.

말

02년생 방향설정을 새롭게 해야 할 시기로 변화를 선택하라

90년생 예리한 직관력과 예견이 힘을 발휘한다.

78년생 하는 일마다 쉽게 해결되니 기분이 좋다.

66년생 정도로만 가는 것이 실패를 막는 길이다.

54년생 적이라 할지라도 손잡는 용기가 필요하다.

42년생 환경적으로 변화가 찾아오나 걱정하지 마라.

30년생 준비에 소홀함이 없다면 문제되지 않는다.

양

03년생 발빠르게 움직여야 작은 성과라도 거둘 수 있을 것이다

91년생 정면 돌파해 자신의 입장을 해명하라.

79년생 터놓을 사람이 있다면 큰 보물이다.

67년생 고집하지 말고 발빠르게 움직여라.

55년생 생각지 않은 문제가 불거지는 운이다.

43년생 전체적으로 불경기가 계속된다.

31년생 소중한 사람은 깊은 대화가 필요하다.

원숭이

04년생 기회가 있을 때 과감하게 모험을 감행해보라

92년생 위기란 지나고 나면 좋은 기회가 된다.

80년생 여러 가지 아르바이트 자리가 나타난다.

68년생 애정문제로 고민에 빠지는 운이다.

56년생 오전에 나쁜 기운은 조심해야 한다.

44년생 자식 때문에 야기된 문제는 풀기 어렵다.

32년생 상대가 공감할 수 있게 진심으로 말하라.

닭

05년생 싹에 이상이 있으면 그 뿌리부터 살펴보는 지혜가 필요함

93년생 좋은 일과 궂은 일이 있지만 결과는 약하다.

81년생 힘을 모아 함께 행하면 진척이 빠르다.

69년생 내가 설자리가 아니면 내려오길 바란다.

57년생 타인을 중상모략하면 대가를 치른다.

45년생 돌부리에 채어도 담을 원망하지 말라.

33년생 기분이 들뜨지만 길게 가면 해롭다.

개

06년생 고민 끝에 내린 결정이라면 최선의 방향이 될 것이다

94년생 연꽃 위에 올라서면 눈앞이 깨끗해진다.

82년생 아껴주는 사람에게 고마움을 표해라.

70년생 상황이 불리하면 변화를 미루어라.

58년생 결정적으로 승부를 짓는 운이 온다.

46년생 당장 아쉬워도 금세 일어서지 마라.

34년생 뜻이 있는 곳에 길이 있는 법이다.

돼지

95년생 모든 일이 순조로울 때에는 등한시 말라.

83년생 계산적인 사람은 멀리하는 것이 이롭다.

71년생 의연한 태도를 유지해야 길하다.

59년생 바쁠수록 돌아가라는 말을 실천해라.

47년생 사소한 이익에 눈이 어두워지기 쉽다.

35년생 약속시간에 맞게 나가면 두 가지를 얻는다.

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]