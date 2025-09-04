현대차, 소아암 후원 유럽·印으로 확대

현대자동차가 딜러와 함께 설립하고 후원하는 소아암 치료·연구 지원 비영리단체 ‘현대 호프 온 휠스’가 글로벌 지원 확대 의지를 밝혔다.



현대 호프 온 휠스는 3일(현지시간) 미국 워싱턴 국립대성당에서 27주년 기념행사를 열고 내년부터 유럽과 인도에서도 프로그램을 시행하겠다고 밝혔다. 호세 무뇨스 현대차 대표이사 사장은 “미국 암협회에 따르면 2025년 기준 어린이 암 환자의 약 85%가 5년 이상 생존하고 있다”며 “이는 1975년 56%에 비해 크게 증가한 수치로, 지난 수십년간 치료 기술의 발전이 만들어낸 중요한 진전”이라고 말했다. 이어서 “현대 호프 온 휠스가 이러한 변화 속에서 어린 생명들을 돕는 데 함께할 수 있음에 깊은 감사의 마음을 전한다”며 “내년에는 유럽과 인도로 활동 범위를 넓혀 더 많은 환아에게 희망과 용기를 전할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

3일(현지시간) 미국 워싱턴에서 열린 현대 호프 온 휠스 27주년 기념행사에서 호세 무뇨스 현대차 대표이사 사장(앞줄 왼쪽 여섯번째) 등 관계자와 어린이 홍보대사들이 기념촬영을 하고 있다. 현대차 제공

1998년 미국에서 시작된 현대 호프 온 휠스는 현대차 미국법인과 850개 이상의 미국딜러가 지원하는 비영리단체다. 올해에만 미국에서 2700만달러 규모의 연구 및 프로그램 보조금을 지원했으며 누적 기부금은 2억7700만달러에 달한다.올해부터는 캐나다와 멕시코에서도 각국의 현대차 법인과 딜러 네트워크를 통해 활동을 시작하며 북미 전역으로 프로그램이 확장됐다.

