북·중·러 불완전 반미연대… 韓, 실용외교 공간 커졌다 [뉴스분석]

중국 전승절 80주년 열병식을 계기로 북·중·러 연대가 주목받았지만, 3자 차원의 정상회의로 이어지지는 않았다. 북·중·러 정상이 각자의 필요에 따라 한자리에 모이긴 했으나 3자 공조를 전면화할 만큼 이해관계가 일치하는 건 아닌 것으로 분석된다. 이재명 대통령의 실용외교 기조에서는 ‘불완전 반미연대’의 틈을 파고들어, 최대한 많은 나라와 관여도를 높이는 전략이 필요하다는 관측이 나온다.



4일 외교가에 따르면 이번 전승절 행사 전후로 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령, 김정은 북한 국무위원장이 다 함께 참석하는 정상회의는 열리지 않았다. 이날 오전 크레믈궁은 푸틴 대통령이 중국 공식 방문 일정을 마치고 러시아 연해주 블라디보스토크로 돌아갔다고 밝혔다. 북·중·러 3국 정상이 톈안먼(천안문) 망루에 나란히 등장하는 상징적 연대 과시를 넘어, 공식적으로 마주 앉아 의제를 논하는 제도화 단계로는 나아가지 않은 것이다.

지난 3일 중국의 전승 80주년을 기념하는 열병식 참관을 위해 26개국 정상들이 베이징의 천안문 망루로 이동하고 있다. 맨 앞줄에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령(왼쪽부터), 시진핑 중국 국가주석, 김정은 북한 국무위원장이 나란히 걸어가고 있다. 신화연합뉴스

이러한 북·중·러의 반쪽짜리 결속은 현 상황을 단순히 ‘신냉전 강화’로 몰아가는 것이 적절하지 않음을 시사한다. 대통령실은 이번 전승절 기간 북·중·러 연대 움직임과 관련해 별도 입장을 내지 않고 로키(저자세)를 유지하고 있는데, 이는 한·미·일 협력 구도를 전면에 내세우지 않음으로써 불필요한 대립·긴장 구도를 형성하지 않겠다는 전략으로 풀이된다.



이 대통령이 앞서 광복절 경축사 등을 통해 북한과의 신뢰 회복, 대화 재개 필요성을 꾸준히 강조해 온 만큼, 한반도 긴장을 높일 수 있는 동북아 지역의 신냉전 구도 부각에는 선을 그은 것으로 파악된다.



최윤정 세종연구소 부소장은 “이번에 신냉전을 우려할 만한 그림을 연출하긴 했지만 (북·중·러 연대 관련) 특이할 만한 구체적인 성과나 선언문이 제대로 나오지 않은 것도 사실”이라며 “공동의 커다란 연대보다는 독자적인 소다자 행보를 하는 국제사회 흐름에 맞게 어느 나라와도 척을 지지 않는 것이 더 중요해졌다”고 말했다. 명확한 성명을 내는 등의 방식이 아닌, 긴밀하게 여러 나라와 접촉하며 실익을 챙기는 형태가 돼야 한다는 설명이다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AFP연합뉴스

이번 북·중·러 결속을 바라보는 미국, 일본 역시 향후 외교 전략에 대한 고민을 하고 있는 것으로 보인다. 열병식에 대한 도널드 트럼프 대통령의 오락가락하는 말들은 미국의 복잡한 속내를 보여준다. 그는 열병식을 전후해 세 나라의 밀착에 개의치 않는다는 태도를 보이더니 몇 시간 후에 “반미 모의” 운운하며 말을 바꿨다. 일본 정부는 “중대한 관심을 갖고 있다”며 상황을 주시하겠다는 입장을 밝혔다.



최 부소장은 “다자 질서가 완전히 무너진 상황에서 한국이 할 수 있는 최대한의 다양한 외교채널을 가동해 불안정성을 최소화하는 것이 국익에 부합한다”며 “어느 한쪽에 대한 개입과 관여를 축소해 다른 편을 안심시키는 것은 시대착오적 방식”이라고 설명했다.

정지혜·임성균·박영준 기자

