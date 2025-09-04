李 대통령 “노조는 책임있는 경제 주체” 강조… 勞使 존중·협력 당부

이재명 대통령이 양경수 전국민주노동조합총연맹(민주노총) 위원장, 김동명 한국노동조합총연맹(한국노총) 위원장 등 양대 노총 위원장과 4일 진행한 오찬 간담회에서는 ‘노란봉투법’(노동조합 및 노동관계조정법 개정안) 후속 조치와 더불어 정년연장과 산업재해 대책 등 노동계 현안이 논의된 것으로 보인다.



노란봉투법은 쟁의행위 시 노조의 손해배상 책임을 제한하고 노동쟁의의 합법적 영역을 넓히는 내용을 담아 노동계의 숙원을 푼 것으로도 평가되지만, 법안 통과 직후 현대제철 비정규직 노조가 사용자 측을 검찰에 고소하는 등 실질적 압박이 시작되면서 재계의 우려가 제기되던 터였다. 이 대통령은 “노란봉투법의 진정한 목적은 노사의 상호 존중과 협력 촉진”이라며 “노조는 책임 있는 경제 주체로서 국민 경제 발전에 힘을 모아 달라”고 당부한 바 있다.

이재명 대통령이 4일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 양대노총 위원장과의 오찬 간담회에 참석해 김동명 한국노총 위원장(왼쪽), 양경수 민주노총 위원장과 기념촬영을 하며 손을 잡고 있다. 연합뉴스

노동계의 요구도 이 대통령에 제출됐다. 김 위원장은 모두발언에서 “사회적 대화는 많은 성과와 한계를 축적했다”며 대타협이 절실한 시기라고 밝혔다. 이와 관련해 한국노총 측은 경제사회노동위원회(경사노위)를 중심으로 사회적 대화를 이어가자는 입장이라고 부연했다. 김 위원장이 법정 정년연장 관련 “유연한 자세”를 언급한 것은 현시점에서 대안을 고민하겠다는 의미로 풀이된다. 한국노총 관계자는 “(정년연장에 따른 양보 등) 그 사안은 사회적 대화 과정에서 하나하나 대화하면서 합의점을 찾을 수 있는 부분으로, 지금 말하긴 어렵다”고 했다.



민주노총 측은 간담회에서 5인 미만 사업장 및 특수고용·플랫폼 노동자의 노동권 보장, 원청교섭·업종교섭을 통한 노동시장 이중구조 해소, 기후위기·산업전환 대응을 위한 전면적 노정교섭 추진 등을 핵심 과제로 제시했다. 전날 국회 사회적 대화 참여를 결정한 만큼, 정부와의 신뢰 구축을 위해 노정교섭이 반드시 선행돼야 한다고도 강조했다. 민주노총은 “이번 간담회가 정부와 노동계 간 신뢰를 복원하고, 다중 위기에 맞서는 새로운 노정관계 출발점이 되길 기대한다”며 앞으로도 노동자의 권리 보장과 사회 대개혁을 위해 굳건히 투쟁할 것이라고 밝혔다.



역대 진보진영 대통령도 노동계와의 대화를 나눴다. 김대중 전 대통령은 1999년 박인상 한국노총 위원장과 이갑용 민주노총 위원장을 청와대로 초청해 3기 노사정위원회 운영을 통해 대화와 타협의 노사관계를 정립해달라고 당부했다. 1996년 ‘노동법 날치기’로 인한 노동계의 총파업 이후 진보정권으로 교체된 만큼 노동계와의 신뢰 구축에 힘을 썼던 것으로 풀이된다.

이재명 대통령이 4일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 9차 수석·보좌관 회의를 주재하고 있다. 대통령실통신사진기자단

노무현 전 대통령은 노동계와의 관계 복원을 위해 노총 위원장들과 간담회를 가졌다. 2003년 이남순 한국노총 위원장을 만났을 땐 ‘주5일 근무제’ 법안 통과와 ‘신노사관계 로드맵’ 발표 등으로 노동계와 불편해진 상황이 있었고, 2007년 이석행 민주노총 위원장을 만났을 땐 비정규직법과 한·미 자유무역협정(FTA)을 두고 노동계의 반대가 거셌던 시절이다.



문재인 전 대통령은 2018년 김명환 민주노총 위원장과 김주영 한국노총 위원장과 면담했다. 당시에도 최저임금 산입범위 확대 등으로 노·정 관계가 경색됐다. 이외에도 문재인정부 주요 국정과제인 노사정 대화 복원도 주요 이슈였다. 문 전 대통령은 2019년 양대 노총 위원장을 다시 만나는 등 사회적 대화 복원에 힘썼다.



한편 이 대통령은 이날 용산 대통령실에서 열린 대통령 주재 수석보좌관회의에서 “우리 정부의 최대 핵심 과제 중의 하나가 잠재성장률 제고를 통해서 지속 가능한 성장의 토대를 마련하는 것”이라며 “인공지능 대전환, 차세대 성장산업 육성, 위기 부문 체질 개선을 기본방향으로 재정, 금융, 세제, 규제 영역에서의 혁신을 총망라하는 ‘K-제조업 재도약 전략’ 마련에 범부처가 함께 힘을 모아야 된다”고 재차 강조했다. 이 대통령은 또 장바구니 물가점검과 금융사 해킹사고 등에 대한 대응책 마련도 주문했다.

최우석·이지민 기자

