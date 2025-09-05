하나금융, 美 관세 피해 우려 중소기업에 30조 규모 금융지원

하나금융은 미국의 관세 부과로 인해 피해가 우려되는 중소·중견기업 및 소상공인을 위해 30조원 규모의 금융지원을 시행한다고 4일 밝혔다.



하나은행은 16조원 규모의 기업대출 특판 상품, 3조원 규모의 ‘고정금리 우대 대출’, 2조원 규모의 ‘신속 지원 특별프로그램’ 등을 통해 23조2000억원 규모의 긴급 유동성 자금을 공급한다.



소상공인을 위한 별도 금융지원으로는 우대금리가 적용되는 ‘행복플러스 소호대출’ 등 9000억원 규모의 특판대출과 지역보증재단 보증부 대출 1조3000억원도 신속히 지원키로 했다. 무역보험공사와 협약을 기반으로 수출 중소·중견기업을 위한 5조4000억원 규모 금융지원도 병행한다.



아울러 관세 부과로 큰 피해가 예상되는 자동차 부품업체를 위해 300억원 규모의 신용보증기금 대출, 현대차·기아 협력업체의 수출 공급망 확대를 위해 금리우대 및 보증료를 100% 지원하는 6300억원 규모의 무역보험공사 보증부 대출 공급도 지속할 예정이다.

