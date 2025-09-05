[이코노 브리핑] 7월 경상수지 107억8000만달러 흑자 외

7월 경상수지 107억8000만달러 흑자

지난 7월 우리나라 경상수지가 107억8000만달러(약 15조원) 흑자로, 2000년대 들어 두 번째로 긴 27개월 연속 흑자를 기록했다. 4일 한국은행이 발표한 국제수지 잠정 통계에 따르면 7월 경상수지는 6월(142억7000만달러)보다 줄었지만, 7월 기준으로는 역대 최대다. 한은 송재창 금융통계부장은 “올해 5~7월 3개월 연속으로 흑자 규모가 100억달러를 상회했다”면서 “다만, 8월부터 상호관세가 부과되면서 자동차, 자동차 부품, 철강 등을 중심으로 수출에 부정적 영향이 본격화할 것”이라고 말했다.

키움증권, 주문지연 재발 방지 300억 투자

키움증권은 4일 주문지연 사태 재발을 방지하고 시스템 안정성을 강화하기 위해 대규모 정보기술(IT) 투자에 나선다고 밝혔다. 이날 키움증권이 발표한 ‘IT 안정성 강화 방안’에 따르면 키움증권은 시스템 안정성 강화를 위해 매년 전산비용으로 지출하고 있는 1000억원과는 별도로 300억원을 추가로 투자한다. 여기에 주문지연 등 리스크를 사전에 감지해 조치하는 IT 내부통제 전담조직과 성능분석·검증체계 상시 지원 등을 담당하는 조직을 신설한다. 또 주문량 증가에 유연하게 대응할 수 있는 새로운 원장(고객의 계좌 및 거래내역 기록) 시스템도 갖춘다.

반려동물 진료 부가세 면제 항목 112종으로

농림축산식품부는 반려동물 양육자의 진료비 부담을 덜 수 있도록 관련 고시를 개정해 부가가치세가 면제되는 반려동물 진료 항목을 102종에서 112종으로 확대했다고 4일 밝혔다. 이번 고시 개정은 새 정부 공약사항이며 추가된 항목은 구취, 변비, 식욕부진, 간 종양, 문맥전신단락, 치아 파절, 치주질환, 잔존유치, 구강 종양, 구강악안면 외상 등이다.

