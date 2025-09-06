우크라 대기근 ‘홀로도모르’를 파헤치다

붉은 굶주림/ 앤 애플바움/ 함규진/ 글항아리/ 4만8000원

2022년 2월 러시아 전면 침공으로 시작된 러시아·우크라이나 전쟁이 3년째 이어지고 있다. 단기전으로 끝나리라는 예상과 달리 장기 소모전으로 이어지면서 양측은 막대한 사상자를 내며 참호선을 따라 대치하고 있다. 러시아의 2014년도 크름반도 병합과 2022년 우크라이나 침공은 뿌리 깊은 두 민족 갈등이 다시 빚어낸 비극이다. 워싱턴포스트에서 15년간 칼럼니스트로 활동한 언론인이자 역사학자인 저자는 서구권에선 그 참상이 제대로 조명되지 못했던 ‘홀로도모르’를 통해 그 근원을 조명한다. 800쪽 분량의 방대한 저술로 우크라이나를 독립 주권 국가로 인정하지 않으려는 스탈린 시대부터 시작된 러시아의 오랜 야욕이 지금 푸틴 시대에까지 이어지고 있다는 것이다.

소련 독재자 이오시프 스탈린의 참혹한 농업정책 때문에 우크라이나에서만 390만명이 죽은 대기근 ‘홀로도모르(1931∼1934)’ 당시 모습. 우크라이나에서 민족과 농민은 거의 동의어였다. 스탈린은 우크라이나 농민을 말살시켜 러시아에 위협이 될지 모를 일말의 가능성마저 없애겠다는 편집증을 가지고 있었다. 글항아리 제공

우크라이나는 어떤 땅인가. 고대 역사가 헤로도토스 때부터 “이 땅만큼 작물이 잘 자라는 땅은 어디에도 없다. 곡물을 파종하지 않은 곳에는 세계에서 가장 울창하게 우거진 수풀이 있다”란 기록이 남겨진 기름진 땅이다. 이처럼 값진 땅을 이웃 나라 폴란드와 러시아는 ‘미개한 변방, 문화와 국가의 기틀이 세워져야 하는 곳’, ‘풍성한 빵 바구니 같은 땅’쯤으로 여기며 오랫동안 수탈했다.



이런 우크라이나에서 대기근이 발생한 건 1932년 초봄이었다. 농민들이 자기 땅을 포기하고 집단 농장에 들어가도록 몰아붙이며, ‘쿨라크(kulaks)’라 불리는 부농을 내쫓은 역사상 최악의 독재자 소련 공산당 서기장 이오시프 스탈린의 정책 때문에 벌어진 일이다.

상황은 계속 악화했다. 1932년 가을 최고지도부인 소련 정치국은 우크라이나 농촌의 기근을 확대·심화하는 일련의 결정을 내리면서 농민이 식량을 찾아 우크라이나 공화국 밖으로 나가는 것조차 금지했다. 소련은 수많은 우크라이나인이 굶어 죽는 와중에도 개별 농가와 집단 농장을 뒤져 징발한 곡물을 외국에 수출했다. 종자까지 모두 빼앗긴 농민들이 이듬해 파종하지 못해 홀로도모르의 두 번째 해인 1933년 기근은 더욱 심해졌다.



그 결과 1931년부터 1934년까지 소련 전역에서 최소한 500만명이 굶어 죽었다. 그들 가운데 390만명이 우크라이나인이었다. 우크라이나 국립과학원 산하 우크라이나 역사연구소의 조사에 따르면 홀로도모르 당시 식인행위로 유죄판결을 받은 사람이 2500명을 넘었다고 한다. ‘굶주림’을 뜻하는 우크라이나어 ‘홀로드(holod)’와 ‘멸종’을 뜻하는 ‘모르(mor)’가 합쳐진 ‘홀로도모르’라는 단어가 생겨났다.



지금도 매년 11월 넷째 주 토요일에 우크라이나가 ‘홀로도모르’를 애도하는 건 대기근 때문만이 아니다. 농민들이 들에서 죽어가던 때에 소련 비밀경찰은 우크라이나의 지성계와 정계 엘리트들을 사냥했다. 홀로도모르와 우크라이나 지성계·정계를 겨냥한 탄압은 소련의 유일 지배에 맞설 우크라이나 도전 일체의 무력화를 가져왔다. 이후에도 소련 지도자들은 줄곧 우크라이나 민족주의를 거칠게 짓밟았다. 우크라이나 역사는 교과 과정에서 사라졌고 ‘홀로도모르’도 역사에서 지워졌다.



1991년 우크라이나가 독립을 선언하면서 비로소 ‘홀로도모르’는 역사로 살아났다. 아이러니하게도 우크라이나의 소비에트 연방 탈퇴 결의로 소련은 끝났다. 독립된 주권 국가 우크라이나가 사상 최초로 등장했다. 새로운 세대의 우크라이나 역사가·언론인 등이 노력한 덕분에 1932년과 1933년에 벌어졌던 대기근의 진상이 세상에 제대로 알려질 수 있었다.



워싱턴포스트에서 14년간 칼럼니스트로 활약했던 저자는 ‘붉은 대기근’의 과거와 현재의 연속성에도 주목한다. 스탈린이 우크라이나를 잠재적 위협으로 본 이유는 분명했다. 독립적 농민 공동체, 민족주의적 지식인 집단, 유럽과 맞닿은 지정학적 위치 등 우크라이나의 모든 것이 중앙집권 체제를 흔들 수 있는 불씨였기 때문이다.



이는 오늘날 러시아의 시각과 크게 다르지 않다. 푸틴 정권 역시 민주적이고 유럽 지향적인 우크라이나가 러시아 국민에게 던질 메시지를 두려워한다. “왜 우리는 그렇게 할 수 없는가”라는 질문이 러시아 내부에서 나오게 된다면 체제 불안으로 직결된다.



이 때문에 러시아는 2014년 크름반도 병합과 동부 돈바스 지역 침공을 ‘반나치 투쟁’으로 포장하며 대규모 허위정보전을 벌였다. 우크라이나 민족주의자들이 아이를 십자가에 못 박았다는 식의 가짜 뉴스까지 만들어냈다. 이는 전자 매체와 소셜미디어를 활용한 현대적 방식이었지만, 본질에서는 스탈린 시대의 선전술과 다르지 않았다.



‘붉은 대기근’은 국가 정체성을 말살하려는 폭력은 결코 완전히 성공할 수 없는 교훈도 남긴다. 우크라이나에선 1930년대에 희생된 세대가 사라졌지만 그들의 유산은 1960~80년대 지하운동으로 이어졌고 결국 1991년 독립과 2014년 유로마이단 혁명으로 되살아났다. 우크라이나 국가 가사의 “우크라이나는 죽지 않았다”라는 구절은 단순한 수사가 아니라, 역사 속에서 증명된 사실이다.



권위주의적 강대국을 이웃으로 둔 나라는 언제든지 우크라이나와 비슷한 비극에 처할 수 있다. 강대국이 역사적 서사를 어떻게 자의적으로 해석하고 군사적 침략의 명분으로 삼을 수 있는지 생생히 보여주는 사례다. 과거 비극을 제대로 기억하고 힘을 만들어놓지 않으면 그 비극은 다른 모습으로 언제든 재현될 수 있다. 힘의 논리가 지배하는 국제무대에서 일제강점기 참혹한 수탈을 겪은 우리나라 역시 과거로부터 얻은 교훈을 끊임없이 성찰하고 미래를 대비해야 한다.

박성준 선임기자 alex@segye.com

