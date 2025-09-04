광화문 옥외광고 새 시대…5일 광화문스퀘어 점등

서울 광화문광장을 비롯한 제2기 옥외광고물 자유표시구역이 본격적인 운영에 돌입한다. 옥외광고물 자유표시구역은 규제를 대폭 완화해 자유로운 광고물 설치를 허용하는 규제완화 시범구역이다. 행정안전부가 ‘옥외광고물법’ 제4조의4에 따라 지방자치단체의 신청을 받아 운영계획의 적정성과 실현 가능성을 평가한 뒤 지정한다. 미국 뉴욕의 타임스스퀘어, 영국 런던의 피카딜리서커스, 일본 오사카의 도톤보리 등이 유사한 사례다.

KT WEST 사옥 광고물 예상도. 행정안전부 제공

4일 행안부에 따르면 서울 코엑스 일대가 2016년 12월 제1기 자유표시구역으로 지정됐고, 서울 광화문광장과 명동관광특구(명동스퀘어), 부산해운대해변(해운대스퀘어)은 2023년 12월 제2기 자유표시구역으로 추가 지정됐다. 제2기 자유표시구역은 지난해 11월 명동관광특구를 시작으로 올해 6월 부산대 해변이 문을 열었고, 마지막으로 5일 광화문광장이 ‘광화문스퀘어’라는 이름으로 공식 점등행사를 연다.

광화문스퀘어는 선정 당시부터 역사·문화·관광, 과거·현재·미래가 공존할 수 있는 자유표시구역으로서 최적지라는 평가를 받아왔다. 이곳에는 코리아나호텔 외벽에 1303㎡, KT 사옥 외벽에 1770㎡의 대형 전광판이 설치돼 있다. 광화문광장에서 열리는 다양한 행사와 경복궁, 덕수궁 같은 주변 문화유산과의 시너지 효과도 클 것으로 예상된다.

광화문스퀘어는 올해 말까지 동아미디어센터와 국호빌딩 외벽 전광판을 설치하고, 내년까지 교보빌딩 등에도 추가로 설치해 세종대로 사거리 주변을 역사성과 현대적 미디어아트가 조화를 이루는 공간으로 조성할 예정이다.

김민재 차관은 “제2기 자유표시구역의 본격적인 운영은 우리나라 옥외광고 산업의 혁신을 이끌고, 도시의 매력을 높이는 중요한 계기가 될 것”이라며 “앞으로도 규제 완화를 적극 추진해 옥외광고 산업발전과 지역 활성화를 견인하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

김세희 기자 saehee0127@segye.com

