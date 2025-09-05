“제주 기초단체 부활, 당장 내년엔 어려워”

2026년 지방선거에서 기초자치단체를 부활시키겠다는 오영훈(사진) 제주특별자치도지사의 선거 공약이 무산됐다. 오영훈 지사는 4일 도청 출입기자단 간담회에서 주민투표 시기와 행정구역 개수 문제 등을 감안하면 당초 계획했던 2026년 기초자치단체 도입은 어렵다고 밝혔다.



오 지사는 “주민투표를 한 이후 1년 정도의 시간은 필요하다는 게 행정안전부의 입장”이라며 “관련 제도 정비, 청사 배치, 시스템 연결 등을 치밀하게 점검하지 않으면 행정 공백이 생길 수 있다는 것”이라고 설명했다. 또 “행정구역 문제를 감안해도 내년 도입은 시기상조라는 의견이 있다”며 “그동안 기초자치단체 부활을 위해 애쓴 도민들에게 죄송하다는 말씀을 드린다”고 말했다.



다만 오 지사는 제주형 기초자치단체 도입이 이재명정부 국정과제로 채택된 만큼 대통령 임기 내에는 추진이 가능할 것이라고 내다봤다. 그러면서 2027년 또는 2028년 도입을 전망해 임기 문제 등 논란이 불거질 것으로 보인다

제주=임성준 기자 jun2580@segye.com

