SK온, 미국서 첫 ESS 프로젝트 대형 수주…최대 2조원 추산

SK온이 첫 대규모 에너지저장장치(ESS) 프로젝트 수주에 성공했다. 미국 현지에서 생산한 리튬인산철(LFP) 배터리로 북미 ESS 시장에 출격한다.

SK온은 4일 미국 콜로라도주에 본사를 둔 재생에너지 기업 ‘플랫아이언 에너지개발’과 1GWh 규모 ESS 공급 계약을 체결했다고 밝혔다. 플랫아이언은 2021년에 설립된 대규모 ESS 개발 및 운영에 특화된 재생에너지 개발사다. 북미 지역을 중심으로 부지 확보부터 설계, 시공, 운영까지 ESS 사업의 전 과정을 총괄하고 있다.

지난달 27일 부산 벡스코에서 열린 ‘2025 기후산업국제박람회’ SK그룹관 내 SK온 컨테이너형 에너지저장장치(ESS) 제품 모습. SK온 제공

이번 계약으로 SK온은 플랫아이언이 추진하는 매사추세츠주 프로젝트에 LFP 배터리가 탑재된 컨테이너형 ESS 제품을 내년부터 4년간 공급한다. 또 플랫아이언이 2030년까지 미국에서 추진하는 6.2GWh 규모 프로젝트에도 우선협상권을 확보했다. 양사 협의를 통해 내년부터 4년간 최대 7.2GWh 규모 ESS 제품을 공급하게 ㄷ할 경우 계약액은 2조원에 달할 것으로 예상된다. 업계에서는 ESS 배터리 1GWh당 수주 규모를 3000억원 선으로 추산한다.

SK온은 내년 하반기부터 ESS 전용 LFP 배터리 양산에 돌입한다. 미국 조지아주 SK배터리아메리카(SKBA) 공장의 전기차 배터리 생산라인 일부를 ESS 라인으로 전환할 예정이다. 현지 생산 체계를 빠르게 구축해 고객 수요에 적시 대응한다는 방침이다.

SK온은 전기차 대비 크기와 무게 제약이 적은 ESS 제품에 가격 경쟁력과 안정성이 높은 LFP 파우치 배터리를 적용한다. SK온 ESS 제품은 공간 효율성이 높은 파우치 배터리를 적재해 고전압 모듈을 적용한 것이 특징이다. 일반적으로 ESS 제품은 일정 전압을 확보하기 위해 랙(Rack) 단위 설계가 필요하다. 그러나 SK온은 랙보다 더 작은 단위인 모듈 기반 설계로 용량을 유연하게 구성하고 고객 맞춤형 제품을 제공할 계획이다.

SK온 미국법인 SK배터리아메리카(SKBA) 공장 전경. SK온 제공

전기차 배터리 사업 비중이 더 컸던 SK온은 지난해 ESS 사업실을 대표이사 직속 조직으로 격상하고 사업 역량 강화에 나섰다. 이번 수주는 이후 처음으로 거둔 성과다. SK온은 ESS 사업 강화로 전기차 수요 둔화에 대응해 사업 포트폴리오를 강화하고, ESS용 LFP 배터리를 생산하며 제품 라인업도 확충한다. 올해 말 예정된 국내 배터리 ESS 장주기 프로젝트에 대응하기 위해 LFP 국내 생산 계획도 수립하고 있다. 한편, 전기차용 LFP 배터리 기술 개발도 완료하고 다수의 완성차 고객사와 수주를 논의 중이다.

최대진 SK온 ESS사업실장은 “이번 계약은 SK온이 배터리 화학구성과 사업 포트폴리오를 동시에 확장했다는 점에서 큰 의미가 있다”며 “앞으로도 첨단 배터리 기술과 현지 생산 역량을 바탕으로 추가 고객사를 확보해 북미 ESS 시장에서 입지를 더욱 강화해 나가겠다”고 말했다. 조나단 푸어 플랫아이언 최고운영책임자(COO)는 “기술력과 현지 생산 능력을 지닌 글로벌 배터리사와의 협력이 전략적으로 중요하다”며 “SK온과 이번 파트너십을 계기로 예정된 복수의 프로젝트에서도 협력을 이어나가길 기대한다”고 말했다.

