[속보] 李 대통령 “보안 사고 반복되는 기업, ‘징벌적 과징금’ 등 강력 조치”

이재명 대통령이 4일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 제9차 수석·보좌관 회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령은 4일 보안 사고가 반복되는 기업에 대한 ‘징벌적 과징금’ 등 강력한 대처의 필요성을 강조했다.

이 대통령은 이날 서울 용산 대통령실에서 주재한 제9차 수석보좌관회의에서 “보안 사고를 반복하는 기업에 대한 징벌적 과징금을 포함한 강력한 대처가 이뤄지도록 관련 조치를 신속히 준비하라”고 말했다.

이어 “개인 정보 보호를 위한 보안 투자를 불필요한 비용으로 간주하는 잘못된 인식이 사태의 배경은 아닌지 한번 되짚어 봐야 하겠다”고 덧붙였다.

앞서 지난 4월 SK텔레콤에서 대규모 유심 정보 유출 사고가 발생한 데 이어 지난달 롯데카드에서 해킹 사고가 발생하자 이 대통령이 보안 인식의 필요성을 강조하고 나선 것으로 보인다.

이 대통령은 “국민이 매우 불안해하시고, 사고가 빈발하는 데에도 대응이나 대비책이 매우 허술하다”며 “심지어 일부 업체들은 같은 방식으로 반복적인 해킹을 당했다고 한다”고 지적했다.

그러면서 “관계 당국은 혹여라도 숨겨진 추가 피해가 없는지 선제적 조사를 적극적으로 검토하고, 기업들의 보안 역량 강화를 위한 제도 개선에 더 힘써 주기 바란다”고 당부했다.

김수연 기자 sooya@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]