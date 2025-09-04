'北단교' 말레이 총리, SNS에 "中전승절 행사서 김정은과 인사"

[안와르 총리 SNS 캡처. 재판매 및 DB 금지]

안와르 이브라힘 말레이시아 총리가 중국 베이징에서 3일(현지시간) 개최된 '중국인민 항일전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁 승리(전승절) 80주년' 열병식 행사에서 김정은 북한 국무위원장과 인사했다고 소셜미디어를 통해 밝혔다.



4일 말레이시아 관영 베르나마통신 등에 따르면 안와르 총리는 전날 오후 자신의 페이스북을 통해 "톈안먼 광장에서 열린 중국 전승절 행사에 함께 참석한 북한 지도자 김정은과 우연히 만나 악수하고 인사를 주고받았다"고 전했다.



안와르 총리는 김 위원장과 밝은 표정으로 악수하는 사진도 올렸다. 김 위원장은 열병식장에서 입은 검은 양복과 밝은 금색 넥타이 차림이었다.



전날 개최된 전승절 행사에는 안와르 총리와 김 위원장을 비롯해 블라디미르 푸틴 러시아 대통령, 프라보워 수비안토 인도네시아 대통령, 르엉 끄엉 베트남 국가주석 등 26개국 국가원수 및 정부 수뇌가 초청됐다. 한국에서는 우원식 국회의장이 참석했다.



안와르 총리와 김 위원장 만남이 눈길을 끄는 것은 양국이 단교 상태이기 때문이다.



말레이시아와 북한은 2017년 2월 말레이시아 쿠알라룸푸르 국제공항에서 발생한 김정은 위원장 이복형 김정남 암살 사건 이후 관계가 악화했다.



이후 말레이시아 당국이 북한 자금 세탁 혐의로 미국에서 구속기소 된 북한인 사업가 문철명을 체포해 미국에 신병을 인도하면서 외교 관계가 단절됐다.



북한은 문씨 송환에 반발해 2021년 3월 말레이시아와 단교를 선언하고 대사관을 철수했다.



스트레이츠타임스는 단교 이후 양국 정상이 만난 것은 이번이 처음이라고 보도했다.



북한은 지난 7월 쿠알라룸푸르에서 열린 아세안지역안보포럼(ARF) 외교장관회의에 불참했다. ARF는 북한이 유일하게 참여하는 역내 다자안보 협의체로, 2000년 가입 이후 불참은 올해가 처음이다.



당시 북한 불참과 관련해 의장국 말레이시아와 단교 상태라는 점이 주된 이유로 꼽혔다.

