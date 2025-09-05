맥캘란, ‘타임리스 컬렉션’ 첫 공개…역대급 바텐더 행사 성료

프리미엄 주류 수입 유통사 디앤피 스피리츠(대표 노동규)가 프리미엄 싱글 몰트 위스키 브랜드 맥캘란(The Macallan)의 새로운 ‘타임리스 컬렉션(Timeless Collection)’을 국내에 처음 선보였다.

지난 8월 25일 열린 특별 행사를 통해 공개된 이번 컬렉션은 바텐더들의 큰 호응 속에 성황리에 마무리됐으며, 다가오는 9월부터는 소비자들에게 순차적으로 출시될 예정이다. 이번 행사는 역대급 규모의 바 업계 관계자들이 참여해 맥캘란의 위상을 다시 한번 확인하는 자리였다.

맥캘란이 선보인 타임리스 컬렉션은 브랜드를 대표하는 주요 라인업을 새로운 패키징과 디자인 언어로 재해석한 것이다.

셰리 오크, 더블 캐스크, 컬러 컬렉션 등 맥캘란의 핵심 제품군이 하나의 통합된 철학 아래 정리되며, ‘타임리스’라는 이름처럼 시대를 초월하는 가치와 브랜드 유산을 강조했다.

특히 이번 리브랜딩에는 세계적인 그래픽 디자이너 데이비드 카슨(David Carson)이 참여해, 맥캘란 증류소의 독창적인 건축 양식을 보틀 디자인에 담아냈다. 스페인 셰리 트라이앵글을 형상화한 라벨 디테일과 QR코드를 통한 제품 정보 확인 기능은 전통과 혁신을 동시에 보여주는 새로운 시도로 주목받았다.

맥캘란은 ‘셰리 오크 컬렉션’을 통해 스페인 헤레스 지역(Jerez de la Frontera)에서 셰리 와인으로 시즈닝된 유럽산 오크통의 풍미를 강조하고, ‘더블 캐스크 컬렉션’에서는 유럽산과 미국산 오크의 균형 속에서 바닐라와 과일, 스파이스가 조화를 이루는 개성을 담아냈다.

이번 행사는 맥캘란이 쌓아온 200년의 장인정신과 현대적인 감각을 동시에 경험할 수 있는 무대였다. 바텐더들은 새로운 패키징과 함께 다시 태어난 맥캘란의 라인업을 시음하며, 브랜드가 추구하는 철학과 미래 비전에 깊이 공감했다.

맥캘란은 오는 9월부터 소비자들을 대상으로 타임리스 컬렉션을 순차적으로 공개할 예정이며, 프리미엄 싱글 몰트 위스키 시장에서 시대를 초월한 품격과 혁신을 동시에 제시해 나갈 계획이다.

맥캘란 관계자는 “타임리스 컬렉션은 맥캘란의 정체성을 상징하는 핵심 라인업을 새롭게 정의하고, 브랜드가 지향하는 가치와 미래를 담아낸 결과물”이라며, “이번 공개가 바 업계는 물론 소비자들에게도 맥캘란의 철학을 더욱 깊이 이해할 수 있는 계기가 되길 바란다”고 전했다.

김정환 기자 hwani89@segye.com

