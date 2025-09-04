“학기 초부터 신체접촉”… 음악실서 여학생들 장기간 성추행한 중학교 교사

충남 서산의 한 중학교에서 30대 남성 교사가 여러명의 여학생들을 음악실에서 장기간 반복해서 성추행했다는 충격적인 고소장이 접수돼 경찰이 수사를 벌이고 있다.

4일 충남경찰에 따르면 피해 학생 학부모 2명이 지난달 25일 음악교사 A씨는 강제추행 혐의로 경찰에 고소했다.

충남경찰청. 충남경찰청 제공

교사는 이틀 뒤인 27일 경찰에 출석하여 조사를 받은 것으로 전해졌다. 이와는 별도로 다른 피해학생 학부모들도 추가 고소를 검토 중인 것으로 전해졌다.

피해 학생 부모들은 해당 교사가 학기 초부터 지속적으로 부적절한 언행과 과도한 신체접촉을 반복했다고 주장하고 있다.

피해 학생들은 한 언론과의 인터뷰에서 A씨가 음악실로 개별적으로 학생들을 불러 무릎에 앉히고 교복 안으로 손을 넣어 배와 가슴을 만지고, 하의 교복 안으로 손을 넣기도 했다고 진술했다.

학교는 최근 재단 이사회를 열어 A씨에 대해 ‘직위해제’를 결정했다. 직위해제에 앞서 학교장 명의의 사과문을 통해 “책임을 통감하며 이번 사건으로 인해 학생과 학부모님들께 크나큰 아픔과 실망을 끼쳐 드린것에 대하여 사과드린다”고 발표했다.

