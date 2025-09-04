피죤, 서울패션위크 첫 참가…"3가지 향기 체험하세요"

피죤은 2026 S/S(봄여름) 서울패션위크가 진행되는 서울 중구 동대문디자인플라자에서 팝업스토어를 운영한다고 4일 밝혔다.

피죤은 이날부터 7일까지 총 4일간 동대문디자인플라자 어울림광장에서 팝업 부스를 열고 다양한 이벤트를 진행한다. 이번 행사는 피죤의 첫 서울패션위크 참여로 2030 소비자들에게 피죤의 향기를 알리기 위해 마련됐다.

'프레시 런드리 샵'을 콘셉트로 구성된 팝업 부스에서는 핑크로즈·옐로미모사·블루비앙카 등 피죤의 향기를 담은 고농축피죤·스프레이피죤 등을 체험할 수 있다. 퍼스널 향기 테스트, 룰렛 이벤트, 포토존 SNS 이벤트 등도 진행된다.

퍼스널 향기 테스트는 간단한 설문조사를 통해 진행되며 본인에게 잘 어울리는 피죤 제품과 향을 알 수 있다. 참여자에게는 스프레이피죤 제품을 증정한다. 룰렛 이벤트 참여 시 피죤 제품이 증정되며 포토존 SNS 이벤트 참여자에게도 경품이 마련돼 있다.

피죤 관계자는 "서울패션위크 참여를 통해 패션과 라이프스타일을 잇는 새로운 경험을 선사하고자 한다"며 "앞으로도 고객들에게 피죤 제품을 알릴 수 있는 다양한 활동을 선보일 계획이다"고 말했다.

박윤희 기자 pyh@segye.com

